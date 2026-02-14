Circa 10.000 de profilactice au fost distribuite în Milano şi în zonele de cazare din munţi de către organizatori, continuând o veche practică olimpică care are drept scop relaţii protejate în special în rândul tinerilor, competitori sănătoşi şi energici care se află cazaţi în cartiere apropiate.

Până sâmbătă, stocul fusese golit, totuşi, cu doar o săptămână rămasă până la încheierea Jocurilor, iar Milano se alătură unei liste lungi de oraşe care au găzduit Jocurile Olimpice şi unde cererea a depăşit comfortabil livrările.

''Cu siguranţă acest lucru arată că Valentine's Day este în plină desfăşurare în Satul Olimpic'', a spus purtătorul de cuvânt al Comitetului Internaţional Olimpic, Mark Adams, într-o conferinţă de presă desfăşurată sâmbătă. ''Zece mii au fost folosite până în prezent, circa 2.800 de sportivi, deci poţi face calculele, aşa cum se spune'', a mai adăugat oficialul CIO.

''În Carta Olimpică există regula 62, care ne cere că trebuie să avem măsuri contraceptive pentru bărbaţi. Mai repede, mai sus, mai puternic, împreună'', a glumit Adams. În timp ce sportivilor le sunt oferite măsuri prezervative la fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice, iar rapiditatea cu care s-au terminat la Milano a lăsat aproape fiecare sportiv uluit.

''Am văzut încă de dimineaţă. Am fost aproape şocat, ca oricine altcineva'', a spus patinatorul mexican Donovan Carrillo. Mialitiana Clerc, concurentă la schi alpin pentru Madagascar, a spus că nu a mai rămas nimic disponibil la locaţia sa de cazare.

''Au fost multe cutii la intrarea fiecărei clădiri unde stăm şi în fiecare zi totul a fost golit din cutie. Ştiu că multă lume foloseşte aceste prezervative sau le dau prietenilor din afara Jocurilor Olimpice pentru că este un fel de cadou gratis pentru ei'', a spus Clerc.

În timp ce medaliile rămân moneda oficială a succesului, distribuitoarele goale de prezervative indică un semn tăcut că partea socială a Jocurilor Olimpice înfloreşte de asemenea.