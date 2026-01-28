Sunt deja inițiative similare lansate deja în Australia și Franța.

Guvernul austriac lucrează la un proiect de lege care va fi discutat împreună cu experți și partide politice, urmând să stabilească inclusiv modalitatea tehnică de aplicare a restricțiilor. „Primul pas este integrarea grupurilor de experţi împreună cu partidele politice. Într-o etapă ulterioară va fi analizată în detaliu implementarea tehnică”, a declarat secretarul de stat pentru digitalizare, Alexander Prull.

Potrivit acestuia, într-o fază ulterioară „responsabilitatea va fi transferată complet platformelor online şi există mai multe posibilităţi în acest sens”. Liberalii din coaliția de guvernare resping însă această variantă și susțin folosirea sistemului oficial de identitate digitală ID-Austria sau a viitorului eID european, care nu este așteptat înainte de 2027.

Inițiativa Austriei vine în contextul în care Franța a adoptat deja în primă lectură un proiect de lege ce interzice accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani, act susținut de guvern și de președintele Emmanuel Macron. Dacă va fi adoptată definitiv, Franța ar deveni prima țară din UE care introduce o astfel de restricție.

Australia e pionierul legislativ

Australia a făcut deja acest pas, interzicând din decembrie anul trecut utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani.

Vicecancelarul austriac Andreas Babler a pledat pentru o abordare comună la nivel european, dar a subliniat necesitatea unor soluții naționale în lipsa unui cadru unitar. „Aceasta este una dintre cele mai mari probleme sub aspect democratic (...) Nu dorim să pedepsim copiii, ci să-i protejăm”, a declarat oficialul.

Parlamentul European a adoptat în noiembrie o rezoluție care propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, cu posibilitatea utilizării de la 13 ani doar cu acordul explicit al părinților.

