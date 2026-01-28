Procurorii din districtele cinci și opt ale Capitalei ungare îl acuză pe edil de „organizarea şi conducerea unei adunări numite Budapest Buszkeseg Menet (Budapest Pride), în ciuda unei interdicţii impuse de poliţie”. Conform actului de acuzare, Karacsony a încurajat participarea la marș prin mesaje publicate pe rețelele de socializare, potrivit Reuters și MT, preluate de Agerpres.

Poliția metropolitană a interzis evenimentul pe 19 iunie, invocând prevederi din legea privind protecția copilului și faptul că „o altă persoană a rezervat locaţia pentru un eveniment de alt fel” în ziua respectivă. În ciuda acestei decizii, primarul nu a contestat interdicția și „a continuat să organizeze evenimentul în ciuda interdicţiei impuse” (...), „a difuzat noi invitaţii de participare la eveniment şi a condus marşul” din fața primăriei până la Universitatea Tehnică.

Procurorii au propus sancționarea lui Karacsony cu amendă, fără deschiderea unui proces.

Într-o reacție publicată pe Facebook, primarul a respins acuzațiile: „Nu voi accepta niciodată (...) ca patria mea să incrimineze apărarea libertăţii, exprimarea opiniei, să interzică libertatea iubirii sau ca cineva să fie pedepsit pentru că crede, gândeşte sau iubeşte diferit de majoritatea”.

Karacsony a afirmat că decizia procurorilor „pare a fi preţul pentru apărarea libertăţii noastre şi a celorlalţi”, dar a adăugat că „oricine crede că ne poate interzice mie sau oraşului meu să facem asta (...) greşeşte foarte, foarte mult”. El a recunoscut că a organizat marșul și a subliniat că „faptul că au venit sute de mii de oameni (...) a transformat ziua aceea într-un miracol de neuitat, un punct de referinţă”.

