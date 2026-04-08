Casa Albă a anunţat ulterior că o delegaţie americană va pleca pentru discuţii în Pakistan sâmbătă, informează dpa.

„Vor avea loc foarte curând", a declarat preşedintele Trump, citat de New York Post, într-un interviu telefonic acordat miercuri.

Din partea SUA, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, şi emisarul special Steve Witkoff vor fi implicaţi în aceste discuţii, precum şi vicepreşedintele JD Vance, a spus preşedintele american.

AFP, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a informat că o delegaţie americană condusă de vicepreşedintele JD Vance va pleca în Pakistan pentru discuţii sâmbătă.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a invitat anterior delegaţii din SUA şi Iran la Islamabad vineri pentru discuţii suplimentare în care urmează să fie abordat un acord final pentru rezolvarea conflictului.

Surse pakistaneze spun că reprezentanţi din Arabia Saudită, Turcia şi Egipt ar putea, de asemenea, să participe la discuţii. Aceste state au consultat anterior Pakistanul cu privire la modul în care situaţia ar putea fi dezescaladată.