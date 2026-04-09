Vineri, când marele antrenor va fi înmormântat, în Hunedoara va fi zi de doliu. Se fac demersuri și ca noua arenă Corvinul să îi poarte numele. Suporterii au adus flori și au aprins lumânări în memoria lui Mircea Lucescu.

La Corvinul Hunedoara și-a început cariera de antrenor cel care avea să devină un fenomen al fotbalului românesc.

Iza Mutu – suporter: ”A ridicat orașul Hunedoara prin fotbal, am venit să îi aducem, aici la stadionul pe care l-a iubit foarte mult un omagiu. Un om care a iubit Corvinul, a iubit Hunedoara și a iubit tot ce a ținut de acest oraș, un om care a iubit fotbalul."

Daniel Gheorghiță – suporter: ”A pus Corvinul pe harta României și Hunedoara pe harta internațională a lumii, a revoluționat fotbalul dintr-o echipă simplu, de combinat de siderurgisti a făcut un Corvinul nobil, un Corvinul pe harta europeană.”Mircea Lucescu era cetățean de onoare al orașului și are o stea pe aleea celebrităților.

Claudiu Sav – ofițer de presă Corvinul: ”A ales acest oraș și, după cum spunea de multe ori, nu a regretat Hunedoara și a crescut o echipă care a rezistat foaret mult timp. Se confundă istoria, partea cea mai bună a Corvinului, cu dânsul."

Suporter: ”Mircea Lucescu pentru Hunedoara înseamnă fundamentul și construcția generației de aur.”

Vineri, 10 aprilie, în ziua în care Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum, în Hunedoara va fi zi de doliu. Drapelul României urmează să fie arborat în bernă la sediile instituțiilor și autorităților publice din oraș.