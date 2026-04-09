Există suspiciunea că au fost omorâte aici, fără drept, mai multe animale.

Corespondent PROTV: „Poliţişti şi jandarmi au intrat dimineaţa la adăpostul din comuna Berchișești. Adăpostul este ridicat pe un teren al primăriei şi aparţine unei asociaţii private. Administrator este, potrivit Poliţiei, fiul primăriţei din localitate. Şi acasă la bărbat au fost descinderi. Anchetatorii au ridicat probe într-un dosar penal in rem, care vizează uciderea cu intenţie a animalelor, fără drept.

Poliţiştii spun că, în ultimii doi ani, în adăpost ar fi ajuns peste 3.200 de câini, capturaţi de pe domeniul public. Dintre aceştia, peste 2.000 ar apărea în evidenţele adăpostului ca fiind eutanasiaţi sau morţi din cauze naturale. Anchetatorii vor să afle în ce condiții au murit animalele, pentru că în documente nu ar fi trecute clar cauzele deceselor și ce tratamente au fost aplicate câinilor bolnavi.

Într-o postare de ieri pe o reţea socială, Primăria spune că activitatea din adăpost se desfăşoară corect iar animalele sunt tratate cu grijă. Nu i-am putut contacta azi nici pe primăriţa, nici pe fiul acesteia, pentru o reacţie în acest caz.”