Dacia Sandero, lăudată de germani. Mașina românească, pe locul doi în topul celor mai bune opțiuni second-hand

Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Dacia Sandero este a doua cea mai bună mașină second-hand ce poate fi cumpărată în Germania, din perspectiva raportului calitate-preț, potrivit Automobil Club German. 

Cristian Anton

Piața mașinilor second-hand este imensă și confuză. A decide care model oferă un raport calitate-preț bun este practic imposibil. ADAC (Automobil Clubul German) dezvăluie care mașini second-hand oferă cel mai bun raport preț-performanță.

Potrivit ADAC, a doua cea mai bună mașină second-hand cu un preț până în 15.000 de euro care poate fi cumpărată în Germania este Dacia Sandero, la un preț mediu pe piață de 12.500 de euro, în condițiile în care una nouă costă 13.950 de euro.

Pe primul loc în clasamentul ADAC se află Toyota Aygo, dar la categoria mico-mașină, cu un preț de 12.000 euro, față de 15.890 euro cât costă un model nou. Podiumul este completat de Opel Corsa, la 14.200 euro pentru un model la mâna a doua.

Mașini second-hand de cea mai bună calitate sunt disponibile în toate clasele. Cele second-hand în stare bună sunt disponibile de la 12.000 de euro. Mașinile electrice sunt recomandate și pentru prețuri de peste 20.000 de euro.

Ce mașină second-hand oferă în mod obiectiv un raport calitate-preț bun poate fi determinat de doi factori: prețul și calitatea acesteia. Prin urmare, ADAC (Automobil Clubul German) a combinat două surse de date semnificative: testul auto ADAC, care evaluează mașina ca și cum ar fi nouă pe baza a peste 300 de puncte, și datele studiului de piață DAT. În timp ce evaluările ADAC arată cât de bună este o mașină, studiul de piață DAT arată prețul acesteia.

Pe baza unui total de 171 de vehicule evaluate în cadrul testului auto, ADAC a examinat modelele în funcție de raportul preț-performanță. Au fost luate în considerare doar vehiculele cu o vechime de trei ani și un kilometraj de 33.000 de kilometri. Prețurile mașinilor second-hand, care au fost preluate din studiul de piață DAT, au fost ajustate în funcție de kilometraj, acolo unde a fost necesar.

Nu mai există mașini second-hand sub 10.000 de euro în Germania

Combinația dintre scorul general al testului auto și prețul actual de piață produce un indice preț-performanță, permițând o comparație transparentă - indiferent de clasa vehiculului. Au fost luate în considerare primele 5 vehicule din diferite categorii de preț.

Mașinile second-hand, la fel ca mașinile noi, au devenit din ce în ce mai scumpe în ultimii ani. Sub 10.000 de euro, piața (având în vedere criteriile luate în considerare) nu oferă niciun vehicul pentru care ADAC să poată oferi o recomandare privind raportul preț-performanță. Prin urmare, prezentarea generală actuală a ADAC începe cu modele care încep de la 12.000 de euro.

Modelele listate sunt întotdeauna cele testate în mod specific, împreună cu caracteristicile lor respective. Se recomandă și alte opțiuni de echipare.

Etichete: germania, clasament, dacia sandero, masini second hand,

Dată publicare:

