Dacia Sandero, lăudată de germani. Mașina românească, pe locul doi în topul celor mai bune opțiuni second-hand

Piața mașinilor second-hand este imensă și confuză. A decide care model oferă un raport calitate-preț bun este practic imposibil. ADAC (Automobil Clubul German) dezvăluie care mașini second-hand oferă cel mai bun raport preț-performanță.

Potrivit ADAC, a doua cea mai bună mașină second-hand cu un preț până în 15.000 de euro care poate fi cumpărată în Germania este Dacia Sandero, la un preț mediu pe piață de 12.500 de euro, în condițiile în care una nouă costă 13.950 de euro.

Pe primul loc în clasamentul ADAC se află Toyota Aygo, dar la categoria mico-mașină, cu un preț de 12.000 euro, față de 15.890 euro cât costă un model nou. Podiumul este completat de Opel Corsa, la 14.200 euro pentru un model la mâna a doua.

Mașini second-hand de cea mai bună calitate sunt disponibile în toate clasele. Cele second-hand în stare bună sunt disponibile de la 12.000 de euro. Mașinile electrice sunt recomandate și pentru prețuri de peste 20.000 de euro.

Ce mașină second-hand oferă în mod obiectiv un raport calitate-preț bun poate fi determinat de doi factori: prețul și calitatea acesteia. Prin urmare, ADAC (Automobil Clubul German) a combinat două surse de date semnificative: testul auto ADAC, care evaluează mașina ca și cum ar fi nouă pe baza a peste 300 de puncte, și datele studiului de piață DAT. În timp ce evaluările ADAC arată cât de bună este o mașină, studiul de piață DAT arată prețul acesteia.