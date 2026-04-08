O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Prețul de pornire și povestea din spatele obiectului

O bucată din scara originală a celebrului simbol parizian va fi scoasă la licitație luna viitoare, în capitala Franței, potrivit CNN.

O piesă istorică impresionantă

Secțiunea nr. 1 a scării spiralate originale făcea legătura între etajele doi și trei ale turnului, la deschiderea din 1889. Realizată din oțel și tablă nituite, aceasta cuprinde 14 trepte, sprijinite pe o bază în formă de cruce, având 2,75 metri înălțime și 1,75 metri diametru.

Aproximativ 300 de milioane de oameni au vizitat acest simbol celebru al Franței de la inaugurarea sa, în cadrul Expoziției Universale, organizată pentru a celebra 100 de ani de la Revoluția Franceză. Timp de aproape un secol, vizitatorii urcau până în vârf folosind aceste trepte, însă în 1983 monumentul a trecut printr-o modernizare majoră, iar porțiuni din scară au fost demontate și înlocuite cu lifturi.

Pe 21 mai, această parte a scării istorice va fi scoasă la licitație de departamentul Art Deco al casei Artcurial, la Paris.

Prețul și povestea din spatele obiectului

Potrivit site-ului Artcurial, obiectul este estimat la un preț cuprins între 120.000 de euro și 150.000 de euro. Deși vânzătorul nu a fost făcut public, casa de licitații a precizat că piesa a rămas în aceeași colecție privată „de peste 40 de ani”, de când a fost demontată în 1983. „Nu a fost niciodată expusă în exterior și a fost restaurată complet pentru vânzare”, a declarat Sabrina Dolla, director asociat la Artcurial.