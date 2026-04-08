O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Prețul de pornire și povestea din spatele obiectului

Experiența Turnului Eiffel poate fi una aglomerată – aproximativ 7 milioane de oameni îl vizitează în fiecare an – dar acum poți avea o parte din acest monument francez impresionant chiar la tine acasă.

O bucată din scara originală a celebrului simbol parizian va fi scoasă la licitație luna viitoare, în capitala Franței, potrivit CNN.

O piesă istorică impresionantă

Secțiunea nr. 1 a scării spiralate originale făcea legătura între etajele doi și trei ale turnului, la deschiderea din 1889. Realizată din oțel și tablă nituite, aceasta cuprinde 14 trepte, sprijinite pe o bază în formă de cruce, având 2,75 metri înălțime și 1,75 metri diametru.

Aproximativ 300 de milioane de oameni au vizitat acest simbol celebru al Franței de la inaugurarea sa, în cadrul Expoziției Universale, organizată pentru a celebra 100 de ani de la Revoluția Franceză. Timp de aproape un secol, vizitatorii urcau până în vârf folosind aceste trepte, însă în 1983 monumentul a trecut printr-o modernizare majoră, iar porțiuni din scară au fost demontate și înlocuite cu lifturi.

Pe 21 mai, această parte a scării istorice va fi scoasă la licitație de departamentul Art Deco al casei Artcurial, la Paris.

Prețul și povestea din spatele obiectului

Potrivit site-ului Artcurial, obiectul este estimat la un preț cuprins între 120.000 de euro și 150.000 de euro. Deși vânzătorul nu a fost făcut public, casa de licitații a precizat că piesa a rămas în aceeași colecție privată „de peste 40 de ani”, de când a fost demontată în 1983. „Nu a fost niciodată expusă în exterior și a fost restaurată complet pentru vânzare”, a declarat Sabrina Dolla, director asociat la Artcurial.

Conform Artcurial, această licitație reprezintă o oportunitate rară de a cumpăra o parte din acest monument istoric. Dolla a descris secțiunea de scară drept „mai mult decât o piesă de istorie”, adăugând: „Este o experiență imersivă, o călătorie în timp și spațiu. Imaginați-vă în 1889, pe această scară, între 113 și 276 de metri înălțime, fără bariere de siguranță, dar cu o priveliște de 360 de grade asupra Parisului.”

Unde se mai află bucăți din scară

În 1983 au fost vândute 20 de secțiuni ale scării, iar majoritatea se află încă în posesia cumpărătorilor inițiali. În Franța, astfel de secțiuni pot fi văzute în două muzee din Paris: Musée d’Orsay și Cité des Sciences. O altă parte se află în estul Franței, la Musée de l’Histoire du Fer. În afara țării, unele trepte sunt expuse în grădinile Fundației Yoishii din Yamanashi, Japonia, iar o altă secțiune se găsește lângă Statuia Libertății, în New York.

Artcurial a mai vândut astfel de secțiuni, care au stârnit un interes considerabil. Cea mai valoroasă a fost secțiunea 13, vândută în 2016 pentru 523.800 de euro. Dolla a explicat acel record: „Era într-o stare foarte bună (la fel ca aceasta) și, mai ales, pentru că un colecționar chinez o dorea cu orice preț. În cele din urmă, totul ține de circumstanțe și oportunități.”

Sursa: CNN

