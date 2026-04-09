Fără să știe, mulți șoferi fac o greșeală care le crește consumul de carburant cu aproape 20%.

Experții de la ADAC, cel mai mare lub automobilistic din Europa, au decis să măsoare ce accesoriu al mașinii consumă cel mai mult combustibil. Astfel, au rulat sute de kilometri și au comparat scenarii, iar concluzia a fost că protbagjul de plafon e cel care face diferența.

„Pe lângă efectul aerodinamic, orice 100 de kilograme de greutate suplimentară în mașină adaugă până la 0,3 litri la 100 de kilometri, iar zăpada și gheața depuse pe caroserie cresc și ele rezistența la înaintare, ceea ce înseamnă că iarna vine cu un bonus de costuri pe care puțini șoferi îl calculează vreodată”, arată experții.

Experții de la ADAC recomandă șoferilor ca după fiecare utilizate să demonteze cutia de plafon din două motive: consumul ridicat de carburant și zgomotul aerodinamic care apare la viteze mai mari.