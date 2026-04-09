”Efectele crizei petrolului generate de conflictul iranian nu s-au reflectat încă în prețurile tuturor produselor, astfel că vecinii nu au prea multe motive de optimism”, continuă sursa citată

”Măsurile de austeritate au afectat dureros nivelul de trai din România, iar peste această situație s-a suprapus și criza energetică provocată de războiul din Iran. Comerțul cu amănuntul din România este în cădere, în timp ce inflația, cea mai ridicată din Europa, nu doar că nu se temperează, ci este așteptată să accelereze din nou, ajungând în zona valorilor de două cifre”, mai arată presa maghiară.

În Ungaria – nivelul de trai crește (susține presa maghiară)

În același timp, comerțul cu amănuntul din Ungaria crește, iar dacă acesta este considerat un indicator al nivelului de trai, atunci locuitorii României au pierdut, în raport cu noi, o zecime din nivelul lor de trai într-un singur an.

Aceasta reprezintă o deteriorare extrem de evidentă din perspectiva românească: este consecința faptului că s-a cheltuit mult mai mult decât s-a produs, obținându-se prin datorii statutul, adesea invocat în trecut, de țară-model în regiune, statut care între timp a fost pierdut.

De luni întregi, datele economice ale României sunt negative

Datele economice din România indică de luni întregi o deteriorare continuă a nivelului de trai. Consumul din comerțul cu amănuntul scade deja de șapte luni, iar viteza declinului coboară treptat spre niveluri nemaivăzute de la pandemia de Covid-19.

Datele arată o scădere anuală de 6,2%. Vânzările de alimente, băuturi și produse din tutun au scăzut semnificativ, cu 0,8%, iar cele ale produselor nealimentare au înregistrat un recul de 7,9%.