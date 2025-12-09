SURSE: Cum a reacționat Bolojan la cererea lui Grindeanu de demitere a ministrului Mediului. Buzoianu: E vorba de Romsilva!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost, marți, la Palatul Victoria, ca să îi ceară premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR) - totul în contextul scandalului legat de criza de apă din județele Prahova și Dâmbovița.

Astfel, potrivit unor surse guvernamentale, discuția dintre Grindeanu și Bolojan a durat ”foarte puțin”.

De asemenea, conform surselor citate, premierul Ilie Bolojan nu ar fi zis ”nici că o demite, nici că nu o demite”, ci doar că va evalua situația.

În schimb, ministrul Buzoianu a reacționat dur după ce PSD i-a cerut demisia, susținând că social-democrații o ”șantajează cu funcția”, pentru că urmează reorganizarea Romsilva.

”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile.”, a transmis ministrul Diana Buzoianu.

De la ce a pornit scandalul legat de apa potabilă din Prahova

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două săptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

În condiţiile în care în cele 14 localităţi furnizarea apei a fost oprită, vinerea trecută, fără un anunţ prealabil, situaţia a generat un întreg scandal, în care instituţiile implicate se acuză reciproc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomiţa, acuzând că aceste instituţii cunoşteau riscurile, dar nu au anunţat că nu pot gestiona situaţia.

În plan politic, mai multe voci din PSD au afirmat public că responsabilitatea este a ministrului Mediului. Diana Buzoianu a anunţat că nu demisionează, argumentând că nu se pot repara în câteva luni situaţii care au fost neglijate de 35 de ani şi arătând că instituţiile la nivel local există pentru a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile, la nivelul administraţiei centrale neputându-se face „micromanagement”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













