Ministrul Economiei: Lipsa bugetului până acum este „semi-eşec”. Coaliția are forța să reformeze statul, dar pierde timp

Stiri Politice
16-01-2026 | 07:36
sedinta de guvern
Guvernul României

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), este de părere că elaborarea bugetului de stat este „primul test de maturitate” al coaliţiei de guvernare.

autor
Adrian Popovici

El cataloghează drept „un semi-eşec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până acum şi atrage atenţia că, având în vedere procentele pe care partidele din coaliţia de guvernare le au, împreună, în Parlament, acestea pot reforma radical statul.

„Eu tot spun despre funcţionarea coaliţiei: am trecut de anul electoral. Eu cred că oamenii simpli, românii care au tras tare în 2025 şi care mai au încă taxe împovărătoare, vor un lucru: măcar să aibă încredere în guvernanţă, aşa imperfecţi cum suntem, că ducem această navă economică în vremuri complicate la mal. Când echipajul sau echipajele, că suntem mai multe partide, se ceartă între ele, nu cred că există această încredere. Şi pentru economie ar fi bine să existe încredere, dar, încă o dată, acesta cred eu că este testul de maturitate al actualei coaliţii, primul test de maturitate, primul buget pe care îl facem.”, a declarat Irineu Darău, joi seară, la Euronews România.

El a catalogat drept ”un semi-eşec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până acum.

„Eu cred că este acum o perioadă în care avem oportunitatea, şi repet, datoria morală, să reformăm radical statul. Dacă ar fi după ritmul meu, dacă ar fi după ritmul USR, permiteţi-mi să spun, s-ar face mult mai abrupt anumite schimbări. Dar suntem o coaliţie, am găsit nişte lucruri dinainte şi mai trebuie să respectăm şi cadrul legal. Important este să mergem în direcţia cea bună. Mie mi se pare că mergem. Dacă sunt nişte frâne, eu încă o dată regret şi cred că ăsta este un semi-eşec până acum că nu am făcut bugetul înainte de sfârşitul anului şi că nu avem toată această legislaţie, toate acele pachete înainte de sfârşitul anului, pentru că atunci ar fi fost şi un sentiment de echitate pentru toată lumea, uite dom-le, în 2025, coaliţia asta în jumătate de an s-a încadrat cu toate pachetele”, a spus Darău.

Ministrul Economiei: Colaiție trebuie să profite de perioada neelectorală pentru a face reforme

El a adăugat că actuala coaliţie are aproape 70% în Parlament şi poate face reformele pe care cetăţenii le aşteaptă.

„Avem un Parlament pentru 4 ani ales de români, avem o ultra-majoritate şi aici e responsabilitatea morală. Poţi face foarte multe lucruri cu procentul de acum din Parlament al acestei coaliţii. Ar trebui să profităm de cei doi ani neelectorali care acum încep, dacă e să o luăm aşa politic, pentru a face reformele la un ritm accelerat. Asta e ceea ce cere USR. Noi, dacă vreţi să avem un picior cu procentele noastre pe acceleraţia reformelor, ni le asumăm, n-am avut niciodată niciun fel de ezitare. De aici încolo sperăm să punem toţi piciorul pe acceleraţie, dar avem o mare responsabilitate pentru că nu ştiu când în viitor, în alte cicluri electorale, se va mai întâlni România cu asemenea majoritate. Care este una cumva de compromis, pentru că diferim foarte mult între noi. Dar dacă o avem, dacă prindem şi doi ani neelectorali, este fereastra în care avem datoria să scoatem şi România, dar şi economia, să vorbesc despre domeniul în care sunt, din mocirlă”, a subliniat ministrul.

Sursa: News.ro

Etichete: buget, coalitie, Irineu Darău,

Dată publicare: 16-01-2026 07:36

