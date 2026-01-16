Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump

Casa Albă a transmis că trimiterea de militari europeni în Groenlanda nu modifică poziţia preşedintelui american Donald Trump în privinţa intenţiei de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Mai multe state europene au anunţat desfăşurări de trupe în zonă pentru exerciţii militare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că prezenţa militară europeană nu are niciun impact asupra procesului decizional al liderului de la Washington şi nici asupra obiectivului acestuia legat de Groenlanda.

Karoline Leavitt: „Nu cred că trupele europene influențează procesul decizional al președintelui sau îi afectează în vreun fel obiectivul de a achiziționa Groenlanda”.

