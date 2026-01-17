Droguri de mare risc, găsite într-o mașină în Constanța. Unde a ascuns un bărbat stupefiantele pentru a nu fi prins

17-01-2026
Două persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri, una fiind ulterior arestată, fiind depistate iniţial de către poliţiştii locali având stupefiantele în autoturismul cu care circulau, ulterior având loc percheziţii la domiciliile acestora.

Mihaela Ivăncică

Pentru a nu fi depistat, unul dintre suspecţi a îngropat, pe un teren viran, aproximativ 400 de grame de substanţă psihoactivă, informează, vineri, un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa, au documentat activitatea infracţională a două persoane, de 30 şi 34 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Suspecţii au fost depistaţi iniţial de poliţiştii locali din municipiul Constanţa cu droguri în autoturismul cu care circulau, IPJ efectuând ulterior două percheziţii la domiciliile acestora.

Detalii din anchetă

"La data de 14 ianuarie 2026, un echipaj al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Constanţa a surprins în flagrant delict cele două persoane, în timp ce ar fi deţinut în autoturism, în scopul comercializării, 30 de grame de amestec de substanţă vegetală impregnată cu ADB-BUTINACA şi ADB-4en-PINACA (drog de mare risc). Ulterior, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, la data de 15 ianuarie 2026, persoana de 30 de ani ar fi predat aproximativ 390 de grame de substanţă psihoactivă N-ethylpentedrone, pe care ar fi îngropat-o pe un teren viran. Din probatoriul administrat a rezultat că produsul psihoactiv urma să fie comercializat de către persoanele cercetate către consumatori, din municipiul Constanţa", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Procurorii au dispus reţinerea celor două persoane şi, ulterior, judecătorii Tribunalului Constanţa au hotărât arestarea preventivă a suspectului de 30 de ani şi au respins propunerea formulată cu privire la arestarea preventivă a persoanei de 34 de ani.

Faţă de această măsură, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa a formulat contestaţie. 

Sursa: Agerpres

