Captură record în Spania. Aproape 10 tone de cocaină au fost descoperite îngropate în sare pe o navă. FOTO & VIDEO

Poliția spaniolă a realizat cea mai mare captură de cocaină pe mare din istoria recentă, după ce aproape 10 tone de droguri au fost găsite ascunse într-un transport de sare, pe un vas comercial aflat în largul Insulelor Canare.

Autoritățile investigau un grup criminal multinațional acuzat că exportă „cantități uriașe” de cocaină din America de Sud către Europa și identificaseră o navă suspectă care plecase din Brazilia, a transmis Policía Nacional luni, potrivit The Guardian.

Săptămâna trecută, ofițerii grupului de operațiuni speciale au urcat la bordul navei aflate la 332 mile (535 km) de Insulele Canare și au confiscat aproape 300 de pachete de cocaină, îngropate în transportul de sare. Trei persoane au fost arestate, iar nava, care rămăsese fără combustibil, a fost tractată până în portul Santa Cruz de Tenerife.

Imagini video difuzate de poliție arată cum ofițerii folosesc lopeți pentru a scoate pachetele învelite din cantitatea uriașă de sare din cala navei.

Operațiunea „Marea Albă”

Operațiunea, denumită „Marea Albă”, a fost realizată în colaborare cu poliția federală braziliană, Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA), Agenția Națională pentru Crime din Marea Britanie, precum și cu autoritățile franceze și portugheze.

FOTO: Spanish National Police

Potrivit comunicatului poliției: „Datorită acestui efort comun, ofițerii Policía Nacional au recuperat 9.994 kg de cocaină ambalată în 294 de pachete, ascunse printre tonajele de sare transportate de navă, precum și o armă de foc folosită de grupare pentru a proteja transportul.

Aceasta reprezintă o lovitură decisivă pentru rețelele criminale internaționale implicate în traficul maritim de cocaină și demonstrează eficiența cooperării internaționale în lupta împotriva traficului global de droguri, evidențiind încă o dată capacitatea Policía Nacional de a acționa cu succes împotriva organizațiilor criminale cu rază globală.”

Recordul anterior pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată pe mare de autoritățile spaniole fusese de 7,5 tone, recuperate de pe un trawler în iulie 1999.

În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat cel mai mare transport de cocaină cunoscut care a ajuns în țară, confiscând peste 13 tone de droguri, ascunse într-un container cu banane expediate din Ecuador.

În total, autoritățile spaniole au confiscat 123 de tone de cocaină în 2024, comparativ cu 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022.

