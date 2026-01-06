Venezuela contestă jurisdicția SUA după capturarea lui Maduro, acuzând Washingtonul de o „crimă de război”. VIDEO

Procurorul general al Venezuelei a invitat marți justiția americană să 'recunoască lipsa de jurisdicție' a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri și terorism Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează AFP.

Operațiunea militară americană din Caracas și alte trei state din 3 ianuarie, în cursul căreia au fost capturați Maduro și soția sa, Cilia Flores, s-a soldat oficial cu moartea a 55 de soldați venezueleni și cubanezi care alcătuiau echipa de securitate a liderului venezuelean. Maduro a pledat nevinovat luni la tribunalul federal din New York, declarându-se 'prizonier de război'.

Procurorul general venezuelean i-a cerut marți judecătorului american Alvin Hellerstein să respecte dreptul internațional și să recunoască lipsa de competență a instanței pe care o prezidează de a-l judeca pe liderul unei națiuni suverane.

El a anunțat de asemenea numirea a trei procurori pentru a investiga zecile de victime civile și militare nevinovate în timpul atacului american, vorbind de o 'crimă de război' și 'o agresiune fără precedent împotriva patriei venezuelene'.

'Operațiunea militară fără o declarație de război sau o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU reprezintă un act ilegal de agresiune armată de natură teroristă', a subliniat Tarek William Saab, cerând eliberarea imediată a lui Maduro, a consemnat și agenția dpa.

