Venezuela contestă jurisdicția SUA după capturarea lui Maduro, acuzând Washingtonul de o „crimă de război”. VIDEO

06-01-2026 | 22:27
maduro
Procurorul general al Venezuelei a invitat marți justiția americană să 'recunoască lipsa de jurisdicție' a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri și terorism Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează AFP.

Claudia Alionescu

Operațiunea militară americană din Caracas și alte trei state din 3 ianuarie, în cursul căreia au fost capturați Maduro și soția sa, Cilia Flores, s-a soldat oficial cu moartea a 55 de soldați venezueleni și cubanezi care alcătuiau echipa de securitate a liderului venezuelean. Maduro a pledat nevinovat luni la tribunalul federal din New York, declarându-se 'prizonier de război'.

Procurorul general venezuelean i-a cerut marți judecătorului american Alvin Hellerstein să respecte dreptul internațional și să recunoască lipsa de competență a instanței pe care o prezidează de a-l judeca pe liderul unei națiuni suverane.

El a anunțat de asemenea numirea a trei procurori pentru a investiga zecile de victime civile și militare nevinovate în timpul atacului american, vorbind de o 'crimă de război' și 'o agresiune fără precedent împotriva patriei venezuelene'.

Donald Trump, Groenlanda
Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

'Operațiunea militară fără o declarație de război sau o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU reprezintă un act ilegal de agresiune armată de natură teroristă', a subliniat Tarek William Saab, cerând eliberarea imediată a lui Maduro, a consemnat și agenția dpa.

Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: "Resurse minerale și energetice"
Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

După acțiunea militară a SUA asupra Venezuelei, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro, Donald Trump și-a repetat intențiile de a anexa Groenlanda la Statele Unite.

Venezuela: Mii de susținători ai lui Maduro au ieșit în stradă la Caracas și cer eliberarea președintelui capturat | Video
Venezuela: Mii de susținători ai lui Maduro au ieșit în stradă la Caracas și cer eliberarea președintelui capturat | Video

Mii de susţinători ai preşedintelui venezuelean capturat, Nicolas Maduro, au manifestat luni la Caracas, cerând eliberarea sa, au constatat jurnalişti ai AFP.  

Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie
Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.

