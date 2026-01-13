NYT: Posibilă crimă de război făcută de Armata SUA în noul ei război. Tactica interzisă pe care americanii ar fi folosit-o

Stiri externe
13-01-2026 | 12:24
soldati sua, trupe sua
Getty

Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times (NYT).

autor
Alexandru Toader

Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianului newyorkez, pentru că dreptul internaţional umanitar interzice „perfidia”, care constă în special în înşelarea adversarului pretinzând că ai statutul de civil.

Începând din septembrie, Statele Unite desfăşoară o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni prezentate de Washington ca aparţinând traficanţilor de droguri, care au făcut peste 100 de morţi în Caraibe şi Pacific. Administraţia lui Donald Trump nu a furnizat niciodată vreo dovadă că ambarcaţiunile vizate erau efectiv implicate în vreun trafic.

Primul dintre aceste atacuri a fost anunţat pe 2 septembrie de preşedintele american şi s-a soldat cu 11 morţi, potrivit acestuia. Citând responsabili familiarizaţi cu dosarul, The New York Times relatează că acest atac a fost realizat de un avion camuflat în aparat civil, care transporta muniţia în interiorul fuselajului şi nu în mod vizibil sub aripi.

Forţele americane au lansat apoi o a doua salvă împotriva ambarcaţiunii deja lovite, ucigând supravieţuitorii. Acest dublu atac a fost calificat de unii experţi ca fiind o crimă de război. De atunci, armata a recurs la aparate militare recunoscute, inclusiv drone, pentru aceste operaţiuni, precizează cotidianul newyorkez.

Citește și
bebelusi
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile

Nu este clar ce tip de avion militar era cel camuflat, folosit în atacul din septembrie. Deşi mai mulţi oficiali au confirmat că nu era vopsit în stilul militar clasic, aceştia au refuzat să specifice exact cum arăta, menţionează NYT.

Însă, la începutul lunii septembrie, amatorii pasionaţi de avioane au postat pe Reddit fotografii cu ceea ce părea a fi unul dintre avioanele 737 modificate ale armatei, vopsit în alb cu o dungă albastră şi fără însemne militare, la aeroportul St. Croix din Insulele Virgine Americane. Indiferent de avionul specific în cauză, trei persoane familiarizate cu problema au recunoscut că acesta nu era vopsit în griul obişnuit al armatei şi nu avea însemne militare. Dar au spus, totodată, că transponderul său transmitea un număr militar în coadă, ceea ce înseamnă că difuza sau „transmitea” identitatea sa militară prin semnale radio. Mai mulţi experţi în dreptul războiului au afirmat că acest lucru ar face utilizarea unui astfel de avion ilegală în aceste circumstanţe, deoarece persoanele aflate pe barcă probabil nu dispuneau de echipamentul necesar pentru a recepţiona semnalul.

Administraţia Trump a păstrat secretă planificarea operaţiunii de atacuri asupra ambarcaţiunilor, excluzând mulţi avocaţi militari şi experţi operaţionali care ar fi fost implicaţi în mod normal. Mai mult, secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să submineze rolul avocaţilor militari ca factor de control intern, inclusiv prin concedierea în februarie a celor mai înalţi experţi juridici din serviciu, menţionează NYT, potrivit News.ro.

Armata SUA operează mai multe aeronave construite pe structuri civile – inclusiv Boeing 737 modificate şi turbopropulsoare Cessna – şi poate lansa muniţii din compartimentele interne de arme fără armament extern vizibil. Astfel de aeronave sunt de obicei vopsite în gri şi au marcaje militare, dar site-urile web militare şi de observare a avioanelor arată că unele sunt vopsite în alb şi au marcaje minime.

O gamă largă de specialişti în legislaţia care reglementează utilizarea forţei au afirmat că ordinele date de Trump şi Hegseth de a ataca ambarcaţiunile au fost ilegale, iar eliminarea persoanelor de la bord constituie crime. Armata nu are dreptul să vizeze civili care nu reprezintă o ameninţare iminentă, chiar dacă sunt suspectaţi de comiterea unor crime. Administraţia a susţinut că atacurile sunt legale şi că persoanele aflate pe bărci sunt „combatanţi”, deoarece Trump a decis că situaţia era un aşa-numit conflict armat neinternaţional – adică un război împotriva unui actor non-statal – între Statele Unite şi o listă secretă de 24 de bande criminale şi carteluri de droguri pe care le-a considerat teroriste.

Geoffrey Corn, un ofiţer în rezervă cu specializare juridică, fost locotenent-colonel şi consilier principal al armatei pentru probleme legate de legile războiului, a declarat că nu crede că atacul din 2 septembrie a avut loc într-un conflict armat. El a menţionat însă că Statele Unite consideră „perfidia” o infracţiune în conflictele armate neinternaţionale: a acuzat un deţinut de la Guantánamo în faţa unei comisii militare de această infracţiune în legătură cu atacul Al-Qaida din 2000 asupra navei U.S.S. Cole, în care militanţii dintr-o barcă mică au adus o bombă ascunsă lângă nava de război, în timp ce făceau semne prietenoase.

Profesorul Corn spune că evaluarea dacă atacul din 2 septembrie poate fi considerat perfidie va depinde de faptul dacă armata a încercat să îi facă pe oamenii din barcă să creadă că aeronava era civilă pentru a-i „lua prin surprindere”.

„Întrebarea crucială este dacă există un motiv alternativ credibil pentru utilizarea unei aeronave nemarcate pentru a efectua atacul, altul decât exploatarea statutului aparent civil pentru a obţine un avantaj tactic”, a punctat el.

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: razboi, crima, armata sua,

Dată publicare: 13-01-2026 12:24

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Trump anunță atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. ”Este foarte, foarte trist să vezi ce se întâmplă în Mexic”
Stiri externe
Trump anunță atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. ”Este foarte, foarte trist să vezi ce se întâmplă în Mexic”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri "terestre" împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde, scrie AFP.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59