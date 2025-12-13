Două surori din Bistrița au scăpat ca prin minune aproape nevătămate după ce s-au răsturnat cu mașina în râu

Două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu din județul Bistrița-Năsăud.

Șoferița, o tânără de 18 ani, ar fi fost orbită de farurile unei mașini, de care s-a izbit frontal și apoi s-a răsturnat.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Cele trei fete se întorceau de la biserica din sat când s-au izbit, într-o curbă, de un autoturism de teren, condus de un tânăr de 21 de ani. Impactul a aruncat mașina fetelor aproximativ cinci metri în gol, în albia unui râu.

Tatăl șoferiței: „A vrut să le aducă, să le facă un bine, sunt prietene toate, că nici a mea nu a vrut să facă lucrul acesta”

Reporter: A băgat fază lungă?

Tatăl șoferiței: „Nu știu.”

Tatăl celor două surori: „Una e lovită și pe una o doare spatele. Bine că nu e mai rău, au ieșit, e bine.”

Alertaţi de zgomot, localnicii din Ilva Mică au sărit imediat în ajutor. Au scos victimele din apa rece, apoi au sunat la 112.

Localnic: „O bubuitură și atâta tot. Era mașina acolo. Eu pe două am scos, pe a treia a scos-o copilul meu din spate.”

Echipajele medicale i-au găsit pe toți cei patru tineri implicați în accident pe marginea drumului. Niciunul nu avea răni grave.

Andrei Alexi, ISU Bistrița Năsăud: „Am acordat primul ajutor am efectuat măsurile de protecție, am mai căutat să vedem dacă nu sunt și alte victime” .

Surorile au fost duse la spitalul din Bistrița, pentru investigații suplimentare. Conducătorii auto nu consumaseră alcool, spun polițiștii.

