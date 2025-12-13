Două surori din Bistrița au scăpat ca prin minune aproape nevătămate după ce s-au răsturnat cu mașina în râu

Stiri actuale
13-12-2025 | 07:38
masina in rau
Pro TV

Două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu din județul Bistrița-Năsăud.

autor
Ioan Vrâncean

Șoferița, o tânără de 18 ani, ar fi fost orbită de farurile unei mașini, de care s-a izbit frontal și apoi s-a răsturnat.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Cele trei fete se întorceau de la biserica din sat când s-au izbit, într-o curbă, de un autoturism de teren, condus de un tânăr de 21 de ani. Impactul a aruncat mașina fetelor aproximativ cinci metri în gol, în albia unui râu.

Tatăl șoferiței: „A vrut să le aducă, să le facă un bine, sunt prietene toate, că nici a mea nu a vrut să facă lucrul acesta”

Citește și
masina rasturnata
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna. Şoferul a ajuns la spital

Reporter: A băgat fază lungă?

Tatăl șoferiței: „Nu știu.”

Tatăl celor două surori: „Una e lovită și pe una o doare spatele. Bine că nu e mai rău, au ieșit, e bine.”

Alertaţi de zgomot, localnicii din Ilva Mică au sărit imediat în ajutor. Au scos victimele din apa rece, apoi au sunat la 112.

Localnic: „O bubuitură și atâta tot. Era mașina acolo. Eu pe două am scos, pe a treia a scos-o copilul meu din spate.”

Echipajele medicale i-au găsit pe toți cei patru tineri implicați în accident pe marginea drumului. Niciunul nu avea răni grave.

Andrei Alexi, ISU Bistrița Năsăud: „Am acordat primul ajutor am efectuat măsurile de protecție, am mai căutat să vedem dacă nu sunt și alte victime” .

Surorile au fost duse la spitalul din Bistrița, pentru investigații suplimentare. Conducătorii auto nu consumaseră alcool, spun polițiștii.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, bistrita nasaud, rasturnat,

Dată publicare: 13-12-2025 07:34

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore
Stiri actuale
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore

Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.

O maşină s-a răsturnat în râul Cerna. Şoferul a ajuns la spital
Stiri actuale
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna. Şoferul a ajuns la spital

O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara. Șoferul a fost rănit și a fost dus de urgenţă la spital.

Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa: un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în zona Deleni – cinci răniţi
Stiri actuale
Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa: un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în zona Deleni – cinci răniţi

Cinci persoane au fost transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat joi, pe DN 3, în apropierea localităţii constănţene Deleni.

Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă de 200 de metri, în Peru
Stiri externe
Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă de 200 de metri, în Peru

Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă în regiunea montană Arequipa, situată în sudul Peru, conform Reuters.

Coliziune în lanț pe Autostrada A1: un TIR cu colete a acroșat un autoturism și s-a răsturnat peste alt vehicul
Stiri actuale
Coliziune în lanț pe Autostrada A1: un TIR cu colete a acroșat un autoturism și s-a răsturnat peste alt vehicul

Un autotren care transporta colete a acroşat un autoturism, luni dimineaţă, pe autostrada A 1, în judeţul Giurgiu, după care s-a răsturnat peste alt autovehicul, staţionat pe banda de urgenţă. În urma evenimentului două persoane au fost rănite uşor.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”
Stiri actuale
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28