Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă de 200 de metri, în Peru

13-11-2025 | 07:10
autocar rasturnat peru
Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă în regiunea montană Arequipa, situată în sudul Peru, conform Reuters.

Aura Trif

Printre victime se numără 36 de persoane care au murit la faţa locului şi o alta care a decedat la spital, a declarat Walther Oporto, şeful regional al sănătăţii din Arequipa, citând pompierii aflaţi la locul accidentului.

Este cel mai mare număr de victime dintr-o serie de accidente de autobuz produse în ultimii ani din America Latină şi unul dintre cele mai grave înregistrate în Peru.

Printre victime se află și copii

Printre răniţi se află un bebeluş de opt luni şi alţi doi copii, potrivit unei liste comunicate de autorităţile locale.

Compania de autobuze, Llamosas, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Autorităţile au declarat că autobuzul se deplasa pe autostrada dintre oraşul coastal Chala şi regiunea Arequipa când a lovit o dubă. Impactul l-a aruncat într-o râpă de aproximativ 200 de metri adâncime.

Fotografiile publicate de autorităţile locale arată autobuzul răsturnat la fundul râpei, înconjurat de piese auto împrăştiate şi obiecte personale ale pasagerilor.

Autorităţile din Arequipa au declarat că 26 de persoane au fost tratate pentru leziuni, trei dintre ele fiind în stare gravă.

Sursa: News.ro

