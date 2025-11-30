O maşină s-a răsturnat în râul Cerna. Şoferul a ajuns la spital

30-11-2025
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara. Șoferul a fost rănit și a fost dus de urgenţă la spital.

Lorena Mihăilă

„La sosirea pompierilor, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 66 de ani, era ieşit din autovehicul. Pentru că avea leziuni la membrele superioare, echipajul medical i-a acordat primul ajutor medical calificat şi l-a transportat, conştient şi cooperant, la spitalul din Hunedoara. În autoturismul răsturnat în albia râului nu se mai aflau alte persoane”, a transmis ISU Hunedoara.

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite de poliţişti.

