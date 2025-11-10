Coliziune în lanț pe autostrada A1: un TIR a acroșat un autoturism și s-a răsturnat peste alt vehicul

Un autotren care transporta colete a acroşat un autoturism, luni dimineaţă, pe autostrada A 1, în judeţul Giurgiu, după care s-a răsturnat peste alt autovehicul, staţionat pe banda de urgenţă. În urma evenimentului două persoane au fost rănite uşor.

Accidentul a avut loc luni dimineaţă, la kilometrul 39 al autostrăzii în zona localităţii Găiseni din judeţul Giurgiu, unde un autotren încărcat cu colete a acroşat un autoturism şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile peste un alt autovehicul staţionat pe banda de urgenţă, în care nu se afla nicio persoană.

„Doi bărbaţi au fost monitorizaţi de echipajul medical la faţa locului, refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateriile de la autovehiculelor”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













