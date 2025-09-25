Incident lângă un poligon privat din Botoșani. Un bărbat ar fi fost împușcat din greșeală în timp ce mergea cu bicicleta

25-09-2025 | 13:52
Polițiștii din Botoșani fac verificări, după o întâmplare șocantă. Un bărbat ar fi fost lovit de un glonț, în timp ce trecea cu bicicleta pe un drum național, în apropierea unui poligon privat. Omul a ajuns la spital.

autor
Ilknur Pintilie

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile. Bărbatul rănit are 53 de ani și a povestit că mergea cu bicicleta pe un drum comunal din zona orașului Bucecea, în apropiere de un poligon de tragere privat, când a simțit o durere puternică în zona abdomenului.

Apoi a realizat că fusese atins de un glonț. Bărbatul a ajuns la spital, iar polițiștii au început cercetările. Medicii spun că avea o plagă împușcată, superficială. L-au îngrijit pe pacient și mai târziu l-au externat.

Polițiștii au verificat zona și au găsit un element de muniție. Dat fiind că există suspiciunea că glonțul provine din poligonul de tragere, activitatea acestuia a fost suspendată până la lămurirea condițiilor în care s-a produs accidentul. De asemenea, a fost ridicată autorizația de funcționare.

Nu ar fi primul incident de acest fel: în ultimii ani s-au înregistrat mai multe cazuri în care gloanțe rătăcite, trase în poligoane, au ajuns în zone în care se aflau oameni.
Cercetările în acest caz continuă, pentru vătămare corporală și uz de armă fără drept.

munitie explodata arges
Zeci de explozii pe un câmp din Argeș. Polițiștii și jandarmii au restricționat accesul în zonă

Sursa: Pro TV

Etichete: botosani, incident, poligon, impuscat,

Dată publicare: 25-09-2025 13:52

