Doi turiști, salvați după zece ore, din Piatra Craiului. Un „temerar” avea pungi de plastic la picioare |FOTO&VIDEO

24-10-2025 | 11:31
Salvamontiştii din Zărneşti au reuşit să recupereze, după o acţiune extrem de dificilă şi riscantă, care a durat zece ore, doi turişti din Miercurea Ciuc, care s-au aventurat pe un traseu periculos din Piatra Craiului.

Mihai Niculescu

Turiștii erau echipaţi "rudimentar", de vară, unul dintre ei având înfăşurate la picioare pungi de plastic, pe post de parazăpezi. Potrivit salvamontiştilor, acţiunea putea avea un „deznodământ tragic" dacă cei doi nu ar fi avut semnal sau li s-ar fi descărcat telefoanele. „Cel mai probabil, asta ar fi însemnat dispariţia lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condiţiile date, nu am fi reuşit niciodată să îi mai găsim", avertizează salvatorii montani, conform news.ro.

Apelul de urgență și începutul intervenției

Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti informează că salvatorii montani au făcut „noapte albă", după ce au fost solicitaţi, joi seară, prin 112, să intervină pentru găsirea şi salvarea din masiv a doi turişti din Miercurea Ciuc, care au încercat să coboare pe traseul marcat cu triunghi roşu din Vârful Ascuţit spre Plaiul Foii, în masivul Piatra Craiului.

O acțiune extrem de dificilă

„Pentru noi, faptul că cei doi şi-au încercat norocul forţând o coborâre directă – care, evident, s-a încheiat deasupra pereţilor din Padina lui Raie, într-o zonă cu vegetaţie foarte deasă şi fără o explicaţie raţională – a făcut ca acţiunea să fie extrem de dificilă. A trebuit să urcăm până în Vârful Ascuţit, apoi, pas cu pas, să urmărim urmele, fie alunecate, fie păşite, pe zăpadă, în coborâre prin versantul vestic al masivului Piatra Craiului", afirmă salvamontiştii.

Găsiți după miezul nopții

Salvatorii montani au reuşit să-i găsească în jurul orei 2:30 pe cei doi „temerari", iar singura soluţie a fost să urce înapoi spre vârf şi să se retragă prin Padinile Frumoase.

În una din fotografiile publicate de către salvamontiştii din Zărneşti se poate vedea cum unul dintre turişti are înfăşurate, în jurul tibiei, pungi de plastic ca parazăpezi.

pungi la picioare

O lecție importantă

Potrivit sursei citate, acest caz, încheiat la ora 6:30, după zece ore intense, pe timp de noapte, în versantul vestic din Parcul Naţional Piatra Craiului, rămâne „o lecţie importantă" pentru toţi cei care aleg muntele fără pregătirea necesară.

„În speranţa că vom reuşi să găsim o formă de comunicare eficientă cu iubitorii muntelui, revenim la acele cuvinte care ar trebui mereu avute în minte: Atenţie / Prudenţă / Renunţare", mai spun salvamontiştii.

Sursa: News.ro

24-10-2025 10:41

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

