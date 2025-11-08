Doi tineri s-au dat drept poliţişti și i-au cerut bani unui bărbat pentru a nu-i face dosar penal. Ce a urmat

08-11-2025 | 16:25
Shutterstock

Doi tineri sunt cercetaţi de către poliţiştii prahoveni într-un dosar care vizează infracţiunea de şantaj.

Mihaela Ivăncică

Cei doi s-au dat drept poliţişti, iar unul dintre ei a sunat un bărbat căruia i-a cerut bani, promiţându-i că astfel nu i se va întocmi dosar penal.

Poliţia le recomandă celor care primesc astfel de mesaje să se adreseze de urgenţă autorităţilor.

„În fapt, la data de 4 noiembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi, de către un tânăr de 20 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că ar fi fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins a fi poliţist şi care i-ar fi cerut o sumă de bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal. La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr.1 Ploieşti au organizat o acţiune în urma căreia doi tineri de 17 ani, respectiv 22 de ani, au fost prinşi în flagrant delict, fiind necesară blocarea în trafic a autovehiculului”, informează, sâmbătă, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.

În aceeaşi zi în care au fost prinşi în flagrant, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind puşi sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de şantaj. Ulterior, ei au fost eliberaţi şiplasaţi sub control judiciar.

politie
Dosar penal. Un primar din Bistriţa-Năsăud, filmat în ipostaze intime cu o angajată. El spune că imaginile nu sunt reale

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova tratează cu maximă seriozitate orice faptă de natură să intimideze sau să extorcheze cetăţenii, mai ales când se foloseşte calitatea falsă de reprezentant al instituţiilor statului. Rugăm populaţia să nu cedeze în faţa unor astfel de cereri şi să anunţe de urgenţă Poliţia”, transmit oficialii Poliţiei Prahova.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-11-2025 16:25

