Un preot din Constanța a fost încătușat de polițiști după un incident în trafic. „A dat cu pumnii în mașină”

Un preot de la o mănăstire din județul Constanța s-a ales cu dosar penal, după un scandal în trafic. Bărbatul s-ar fi șicanat cu un șofer, apoi a urmat o altercație între cei doi.

Pentru că părintele nu a mai putut fi calmat nici măcar de polițiști, agenții au fost nevoiți să-i pună cătușele.

Incidentul s-a petrecut la o oră de vârf, într-o zonă intens circulată din Constanța. Potrivit martorilor, preotul, în vârstă de 47 de ani, s-ar fi șicanat în trafic cu un alt șofer. Părintele ar fi devenit agresiv când bărbatul de 35 de ani i-a cerut explicații despre cele întâmplate.

Victimă: „S-a dat jos, a venit în fața mașinii, a dat cu pumnii în mașină, după cum se vede în capotă, în geamul lateral dreapta. L-am rugat: domnule, calmează-te, să ne înțelegem. El țipa că sunt drogat și așa mai departe. Am sunat la 112, am rugat să trimită un echipaj de poliție.”

Andreea Ambroze, ofițer de presă IPJ Constanța: „Având în vedere că, la sosirea echipajului de poliție, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a avut un comportament recalcitrant, acesta a fost încătușat și condus la sediul secției pentru audieri.”

Criminaliștii au luat probe de pe mașina avariată. La secție s-a prezentat și un reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului.

Preotul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere, dar și cu o amendă pentru refuz de legitimare și tulburarea liniștii și ordinii publice.

