Un preot din Constanța a fost încătușat de polițiști după un incident în trafic. „A dat cu pumnii în mașină”

Stiri actuale
31-10-2025 | 07:46
×
Codul embed a fost copiat

Un preot de la o mănăstire din județul Constanța s-a ales cu dosar penal, după un scandal în trafic. Bărbatul s-ar fi șicanat cu un șofer, apoi a urmat o altercație între cei doi.

autor
Cătălin Covrig

Pentru că părintele nu a mai putut fi calmat nici măcar de polițiști, agenții au fost nevoiți să-i pună cătușele.

Incidentul s-a petrecut la o oră de vârf, într-o zonă intens circulată din Constanța. Potrivit martorilor, preotul, în vârstă de 47 de ani, s-ar fi șicanat în trafic cu un alt șofer. Părintele ar fi devenit agresiv când bărbatul de 35 de ani i-a cerut explicații despre cele întâmplate.

Victimă: „S-a dat jos, a venit în fața mașinii, a dat cu pumnii în mașină, după cum se vede în capotă, în geamul lateral dreapta. L-am rugat: domnule, calmează-te, să ne înțelegem. El țipa că sunt drogat și așa mai departe. Am sunat la 112, am rugat să trimită un echipaj de poliție.”

Andreea Ambroze, ofițer de presă IPJ Constanța: „Având în vedere că, la sosirea echipajului de poliție, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a avut un comportament recalcitrant, acesta a fost încătușat și condus la sediul secției pentru audieri.”

Citește și
politie
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă. A fost deschisă o anchetă

Criminaliștii au luat probe de pe mașina avariată. La secție s-a prezentat și un reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului.

Preotul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere, dar și cu o amendă pentru refuz de legitimare și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, incident, politie, trafic, preot,

Dată publicare: 31-10-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă
Stiri Justitie
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, rămâne în arest preventiv, judecătorii Curţii de Apel Constanţa admiţând vineri propunerea procurorilor anticorupţie de prelungire a respectivei măsuri.

Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă. A fost deschisă o anchetă
Stiri actuale
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă. A fost deschisă o anchetă

Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal
Stiri actuale
Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal

Procurorii din Constanța au deschis un dosar de ucidere din culpă în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la spitalul județean, după ce a născut într-o clinică privată.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28