Doi tineri au murit după ce s-au izbit frontal într-o curbă, în Argeș. O fată de 21 de ani a ajuns la spital

07-09-2025 | 10:19
accident arges
ISU: Argeș

Doi tineri de 21 și 24 de ani au murit într-un grav accident rutier, după ce mașina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă, în Argeș.

autor
Lorena Mihăilă

O pasageră de 21 de ani a ajuns la spital cu răni. 

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Piteşti, s-a stabilit că un tânăr de 24 de ani, din Piteşti, care conducea un autoturism pe DJ 703K, pe raza comunei Budeasa, având direcţia de deplasare Piteşti spre Budeasa, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porţiune de drum în curbă, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani, din Budeasa”, informează oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

accident arges

Echipajele de salvare trimise la locul accidentului au găsit maşinile zdrobite, una dintre ele, răsturnată în afara şoselei. Ambii şoferi erau încarceraţi, unul fiind deja mort. Decesul celui de-al doilea a fost declarat ulterior,

O tânără de 21 de ani, din Piteşti, aflată pe scaunul din dreapta faţă în autoturismul care a intrat pe contrasens, a fost rănită, fiind dusă la spital.

„În cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în care cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc”, precizează Poliţia.

accident arges
Sursa: StirilePROTV

Etichete: arges, accident rutier, sofer mort, tineri morți,

Dată publicare: 07-09-2025 10:19

