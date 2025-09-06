ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Toți erau într-o căruță care a fost lovită, în plin, de un șofer intrat în depășire. Inclusiv, conducătorul auto a suferit răni serioase.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a avut loc în comuna Scânteia. Bărbatul de 50 de ani era în căruță cu fiii săi, de 18 și 20 de ani, și cu nora de 18 ani – gravidă în 6 săptămâni.

Din sensul opus, venea un șofer de 69 de ani care ar fi intrat în depășire și i-a lovit în plin. Tatăl și fiul de 20 de ani au murit. Celălalt tânăr și nora bărbatului au suferit răni grave. Un al treilea fiu al omului, în vârstă de 12 ani, era pe bicicletă, în fața căruței și ar fi fost martor la accident. Familia mai avea trei kilometri până acasă.

Elena Adăscăliței, soția și mama victimelor: „Au mers regulamentar pe partea lor. Și dubița a dat să depășească altă mașină și a intrat direct în dânșii. I-a spulberat.”

Tânăra gravidă, băiatul de 18 ani și șoferul autoutilitarei sunt în spital.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD: „Femeia de 18 ani are cea mai importantă leziune, laceratia splenică, care a necesitat intervenție chirurgicală. Șoferul, cu contuzie hepatică, a refuzat inițial internarea, dar a revenit și s-a internat pe chirurgie.”

Șoferului i-a fost prelevat sânge, iar analizele sunt în lucru. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă. Conform codului rutier, ca să poată circula pe drumurile județene, căruțele trebuie echipate cu elemente reflectorizante. Potrivit unor surse din anchetă, acestea nu ar fi existat. Aceleași surse menționează că, deși șoferul a intrat regulamentar în depășire, impactul ar fi avut loc într-o zonă în care manevra nu mai era permisă.

