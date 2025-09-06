ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Stiri actuale
06-09-2025 | 19:04
animatie grafica caruta iasi
PRO TV

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

autor
Iulia Ciuhu

Toți erau într-o căruță care a fost lovită, în plin, de un șofer intrat în depășire. Inclusiv, conducătorul auto a suferit răni serioase.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a avut loc în comuna Scânteia. Bărbatul de 50 de ani era în căruță cu fiii săi, de 18 și 20 de ani, și cu nora de 18 ani – gravidă în 6 săptămâni.

Din sensul opus, venea un șofer de 69 de ani care ar fi intrat în depășire și i-a lovit în plin. Tatăl și fiul de 20 de ani au murit. Celălalt tânăr și nora bărbatului au suferit răni grave. Un al treilea fiu al omului, în vârstă de 12 ani, era pe bicicletă, în fața căruței și ar fi fost martor la accident. Familia mai avea trei kilometri până acasă.

Citește și
politie
Un ploieștean a fost amendat cu 4.000 de lei în timp ce își renova imobilul. Pasul greșit care a dus la pedeapsă

Elena Adăscăliței, soția și mama victimelor: „Au mers regulamentar pe partea lor. Și dubița a dat să depășească altă mașină și a intrat direct în dânșii. I-a spulberat.”

Tânăra gravidă, băiatul de 18 ani și șoferul autoutilitarei sunt în spital.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD: „Femeia de 18 ani are cea mai importantă leziune, laceratia splenică, care a necesitat intervenție chirurgicală. Șoferul, cu contuzie hepatică, a refuzat inițial internarea, dar a revenit și s-a internat pe chirurgie.”

Șoferului i-a fost prelevat sânge, iar analizele sunt în lucru. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă. Conform codului rutier, ca să poată circula pe drumurile județene, căruțele trebuie echipate cu elemente reflectorizante. Potrivit unor surse din anchetă, acestea nu ar fi existat. Aceleași surse menționează că, deși șoferul a intrat regulamentar în depășire, impactul ar fi avut loc într-o zonă în care manevra nu mai era permisă.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, tragedie, caruta,

Dată publicare: 06-09-2025 19:03

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă
Stiri actuale
Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă

Două persoane au murit, iar alte trei - inclusiv o femeie însărcinată - au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație, petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași.

Un ploieștean a fost amendat cu 4.000 de lei în timp ce își renova imobilul. Pasul greșit care a dus la pedeapsă
Stiri actuale
Un ploieștean a fost amendat cu 4.000 de lei în timp ce își renova imobilul. Pasul greșit care a dus la pedeapsă

Un ploieștean care își renova locuința a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a apelat la o persoană cu o căruță pentru a transporta sacii cu moloz, în loc să încheie un contract cu firma de salubritate pentru ridicarea deșeurilor din construcții.

Un instructor auto a devenit viral pe rețelele sociale după ce a început să dea lecții de condus căruța
Stiri actuale
Un instructor auto a devenit viral pe rețelele sociale după ce a început să dea lecții de condus căruța

Lecțiile de condus nu țin cont de caii putere. Fie ei și vii. A demonstrat acest lucru un instructor auto din Piatra Neamț, care și-a făcut ora la trap.

Recomandări
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28