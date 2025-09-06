Accident grav pe o trecere de pietoni la Reșița: Bărbat de 75 de ani, lovit în plin de o șoferiță din Belgia

Scene șocante s-au derulat pe o trecere de pietoni din Reșița unde un bărbat de 75 de ani a fost lovit în plin de o mașină.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins accidentul.

În înregistrare se observă cum pietonul încearcă să traverseze strada regulamentar și e surprins de autoturismul care trece cu viteză. Victima rămâne câțiva metri pe capotă, iar apoi e aruncată pe șosea.

Martorii au sunat la 112, iar o ambulanță l-a transportat pe cel rănit la spital, în stare gravă. La volan era o femeie de 47 de ani, din Belgia, care acum e cercetată pentru vătămare corporală din culpă.



