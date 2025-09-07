Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița
Tragedie pe un drum din județul Dâmbovița după ce motocicletă unui bărbat de 33 de ani s-a ciocnit cu un autoturism.
Medicii l-au găsit pe motociclist în stop cardiorespirator și l-au resuscitat minute în șir, dar, din păcate, fără succes.
La volanul autoturismului se afla un tânăr de 19 ani, care a fost și el rănit. O ambulanță l-a transportat la un spital din București. Între timp, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Pe patul de spital au ajuns și alte 6 persoane, după un impact violent petrecut pe Drumul Național care leagă Râmnicu Vâlcea de Pitești.
Mașina condusă de un bărbat de 45 de ani a lovit un cap de pod și s-a răsturnat, în comună Bascov - din cauza vitezei, spun polițiștii.
Printre victime se numără două copile, de 10 și 11 ani, două femei, șoferul și încă un bărbat. Polițiștii continuă cercetările.
Sursa: Pro TV
Etichete: accident, dambovita, motocicleta,
Dată publicare:
07-09-2025 07:49