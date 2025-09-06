Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă

Două persoane au murit, iar alte trei - inclusiv o femeie însărcinată - au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație, petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași.

Căruța în care se aflau 4 dintre victime nu era semnalizată corespunzător și a fost spulberată de o dubiță pe un drum neiluminat. Doi dintre răniți sunt acum în stare gravă.

Alarma s-a dat în jurul orei 21, în comună Scânteia, după ce șoferul dubiței, în vârstă de 69 de ani, ar fi încercat o depășire regulamentară, pe un drum drept. Bărbatul nu avea însă cum să vadă că, din sensul opus, venea căruța nesemnalizată.

Oprea Iulia Elena, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane, trei bărbați și o femeie”.

Impactul a fost devastator pentru 2 bărbați, de 21, respectiv 50 de ani. Medicii i-au găsit inconștienți și nu au mai putut face nimic ca să-i salveze. Iar o tânără de 18 ani, gravidă, și un alt bărbat, au fost transportați în stare gravă la spital.

Șoferul dubiței a suferit și el răni. După ce a fost descarcerat de pompieri, a ajuns, la rândul lui, pe patul de spital. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













