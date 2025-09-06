Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă
Două persoane au murit, iar alte trei - inclusiv o femeie însărcinată - au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație, petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași.
Căruța în care se aflau 4 dintre victime nu era semnalizată corespunzător și a fost spulberată de o dubiță pe un drum neiluminat. Doi dintre răniți sunt acum în stare gravă.
Alarma s-a dat în jurul orei 21, în comună Scânteia, după ce șoferul dubiței, în vârstă de 69 de ani, ar fi încercat o depășire regulamentară, pe un drum drept. Bărbatul nu avea însă cum să vadă că, din sensul opus, venea căruța nesemnalizată.
Oprea Iulia Elena, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane, trei bărbați și o femeie”.
Impactul a fost devastator pentru 2 bărbați, de 21, respectiv 50 de ani. Medicii i-au găsit inconștienți și nu au mai putut face nimic ca să-i salveze. Iar o tânără de 18 ani, gravidă, și un alt bărbat, au fost transportați în stare gravă la spital.
Șoferul dubiței a suferit și el răni. După ce a fost descarcerat de pompieri, a ajuns, la rândul lui, pe patul de spital. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.