La data de 1 aprilie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară şi trei mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la domiciliul persoanelor cercetate şi la sediul social al unei societăţi comerciale, într-o cauză care vizează comiterea unor fapte de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate şi spălarea banilor prin ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, informează Poliţia Română.

Cei doi, plasați sub control judiciar

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, începând cu luna ianuarie 2026, o societate comercială, din municipiul Bucureşti, controlată de un cetăţean francez şi un cetăţean belgian, ar fi efectuat 15 importuri subevaluate de autovehicule de lux din Andorra şi ar fi prezentat organelor vamale documente falsificate sau inexacte (facturi de import, documente de transport, declaraţii vamale de import, contracte) cu scopul final al ascunderii provenienţei ilicite a bunurilor.

Din cercetări a reieşit că persoanele cercetate ar fi importat, în mod ilegal, autovehicule în valoare de peste 1.200.000 de euro.

În cauză, procurorii au dispus măsura controlului judiciar faţă de două persoane, precum şi măsura sechestrului asigurător asupra autoturismelor de lux.

Acţiunea a beneficiat de cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – IGPR, precum şi de sprijinul Autorităţii Vamale Române – Direcţia Regională Vamală Bucureşti.

Echipele participante la operaţiune au fost constituite din ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de către specialişti ai Institutului Naţional de Criminalistică, precum şi de luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.