Ministrul polonez de Externe: „Dacă Rusia ar ataca NATO și am răspunde, cred că am învinge Rusia destul de repede”

Stiri externe
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AFP

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că, în cazul unei agresiuni ruse împotriva NATO, doar forțele aeriene europene ale Alianței ar putea distruge rapid jumătate din rafinăriile de petrol ale Rusiei.

autor
Alexandru Toader

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat, în cadrul Strategiei Europeană de la Yalta de la Kiev, că NATO ar învinge rapid Rusia în orice conflict datorită superiorității aeriene copleșitoare, chiar și fără sprijinul SUA. Sikorski a subliniat că Alianța dispune de aproximativ 2.500 de aeronave și de capacități de lovire la distanță mare, sugerând că capacitatea rămasă de rafinare a petrolului a Rusiei ar putea fi distrusă în șase săptămâni, potrivit Ukrainska Pravda.

Mai mult, Sikorski a afirmat că Ucraina și Polonia nu vor permite Rusiei să le domine și că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. El a spus că luptă pentru a se asigura că Ucraina însăși, și nu Putin, decide cine are dreptul să fie prezent pe teritoriul ucrainean.

De partea cealaltă, Moscova a reacționat prin purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, l-a acuzat pe Sikorski de rusofobie, în timp ce Moscova a respins speculațiile privind un eventual atac planificat împotriva NATO.

Terorismul rus nu bate la poarta Europei, a intrat deja, a mai declarat Radoslaw Sikorski. Potrivit acestuia, războiul hibrid dus până acum de Kremlin împotriva Europei s-a transformat în acțiuni militare violente, concrete. 

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a afirmat că terorismul rusesc a pătruns deja în Europa, comentând ultimele atacuri ale Kremlinului, scrie Pravda.

Ucraina și Polonia nu vor permite Rusiei să ne domine. Acest lucru nu se va întâmpla, acest lucru nu se va întoarce. De asemenea, luptăm pentru ca Ucraina să decidă singură cine are dreptul să fie în Ucraina, nu Putin”, a spus Sikorski duminică, într- conferință de presă comună cu ministrul ucrainean de externe, Andriy Sibiha, la Kiev.

Demnitarul polonez a subliniat că „bombardamentele la propriu, la doar câteva sute de metri de granița cu Polonia” afectează siguranța compatrioților săi.

Fie ca aceasta să fie dovada finală pentru toți cei din patria mea că securitatea Poloniei și a Ucrainei este inextricabil legată și că manifestarea solidarității cu întreaga Ucraină, precum și cu fiecare ucrainean în parte - cu cei care locuiesc în Polonia și cu cei care doresc să intre în Polonia - este construirea solidarității între popoarele noastre”, a subliniat ministrul polonez de externe.

Terorismul rusesc nu doar bate la ușa Europei - a intrat deja pe acea ușă, iar războiul hibrid se desfășoară într-o formă cinetică”, a spus el. Altfel spus, strategiile subtile, ascunse sau digitale (dezinformare, atacuri cibernetice) la acțiuni militare concrete, fizice.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Polonia, Rusia, NATO, sikorski,

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