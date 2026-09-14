Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat, în cadrul Strategiei Europeană de la Yalta de la Kiev, că NATO ar învinge rapid Rusia în orice conflict datorită superiorității aeriene copleșitoare, chiar și fără sprijinul SUA. Sikorski a subliniat că Alianța dispune de aproximativ 2.500 de aeronave și de capacități de lovire la distanță mare, sugerând că capacitatea rămasă de rafinare a petrolului a Rusiei ar putea fi distrusă în șase săptămâni, potrivit Ukrainska Pravda.

Mai mult, Sikorski a afirmat că Ucraina și Polonia nu vor permite Rusiei să le domine și că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. El a spus că luptă pentru a se asigura că Ucraina însăși, și nu Putin, decide cine are dreptul să fie prezent pe teritoriul ucrainean.

De partea cealaltă, Moscova a reacționat prin purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, l-a acuzat pe Sikorski de rusofobie, în timp ce Moscova a respins speculațiile privind un eventual atac planificat împotriva NATO.