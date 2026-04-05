Primele furturi au avut loc în septembrie anul trecut, în comuna Dumbrăvița. Cei doi foloseau un dispozitiv care intercepta semnalul cheii mașinii. Astfel, reușeau să deschidă autoturismele, fără să lase urme de spargere, iar proprietarii nu își dădeau seama imediat ce s-a întâmplat.

Polițiștii au reușit să îi identifice, însă între timp, suspecții au plecat din țară. Recent, anchetatorii au aflat că aceștia s-au întors în România.

Cei doi au fost opriți în trafic, în județul Bihor. Asupra lor, polițiștii au găsit aproape patru mii de euro și dispozitivele folosite pentru furturi.

Inițial, indivizii au fost reținuți, iar apoi, judecătorii au decis arestarea lor preventivă, pentru 30 de zile.