''(Președintele rus Vladimir) Putin știe foarte bine că nu va putea să ne dividă. Și dispunem de toate opțiunile de răspuns de care avem nevoie atunci când vine vorba despre atacuri hibride'', a spus Rutte într-o conferință de presă la Bruxelles, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Pe de altă parte, înalta oficialitate NATO a subliniat că lovitura rusă efectuată duminică asupra unui tren în Ucraina, în apropiere de frontiera cu Polonia, arată cât de disperat a devenit Vladimir Putin.

''Rusia este tot mai nechibzuită pe măsură ce își continuă războiul teribil contra Ucrainei'', a afirmat Mark Rutte.

Compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția a relatat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev la Varșovia, la doar doi kilometri de granița cu Polonia.

Echipajul trenului, care transporta peste 200 de persoane, a fost avertizat din timp despre amenințare și, datorită acestui fapt, nimeni nu a fost rănit.

Kievul, care a denunțat o creștere semnificativă a provocărilor rusești la frontiera dintre Ucraina și NATO, bănuiește că atacul rus a vizat trenul ce îi transporta pe reprezentanții europeni.

Ministerul Apărării rus a confirmat duminică atacul asupra infrastructurii feroviare din vestul Ucrainei, susținând că această infrastructură a fost folosită pentru a transporta arme din Europa către Ucraina.