Compania airBaltic a anunțat, luni, într-un comunicat că a obținut angajamente pentru o finanțare de 350 de milioane de euro (405 milioane de dolari) din partea unor creditori, printre care Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley și Oaktree Capital Management, pentru a-și susține operațiunile pe durata procesului de restructurare, scrie Reuters.

Finanțarea, acordată la o dobândă de aproximativ 12%, este condiționată de aprobarea instanței, a declarat directorul general al airBaltic, Erno Hilden, în cadrul unei conferințe de presă.

„În lunile următoare vom discuta cu toate părțile interesate pentru a ajunge la condiții sustenabile”, a spus el, adăugând că firma urmărește o îmbunătățire anuală a profitului de 44 de milioane de euro.

Este o companie europeană

airBaltic, care operează o flotă de aproximativ 50 de aeronave Airbus A220-300, este deținută în majoritate de guvernul leton. Înainte de depunerea cererii, deținătorii de obligațiuni ai airBaltic urmau să voteze planul companiei de a atrage până la 257 de milioane de euro prin noi datorii cu rang super-prioritar, cu scadența în februarie 2027 și o dobândă de 25%.

Premierul leton Andris Kulbergs a declarat că procedura Capitolului 11 a fost inițiată după ce deținătorii a peste 70% din valoarea datoriei au decis să opteze pentru lichidare.

„Consider această soluție drept una dintre cele mai bune opțiuni pentru a asigura viabilitatea airBaltic, deoarece oferă instrumentele și timpul necesare pentru implementarea planului de restructurare”, a declarat Kulbergs într-un comunicat.

Guvernul continuă să caute un investitor strategic, în timp ce airBaltic își reduce flota și își reorganizează obligațiile, a adăugat el.airBaltic a precizat că zborurile vor fi operate conform programului pe durata procedurii supravegheate de instanță, pe care compania estimează că o va finaliza până în iunie anul viitor.

A doua companie care riscă falimentul

Războiul dintre SUA și Iran a dus la dublarea prețurilor combustibilului pentru avioane, declanșând cea mai gravă criză din sectorul transportului aerian de la pandemia de COVID-19. Investitorii și directorii companiilor aeriene au avertizat că operatorii cu bilanțuri financiare fragile riscă să intre în faliment.

„airBaltic se confruntă cu un stres financiar acut, provocat de o combinație de factori financiari și geopolitici”, a scris conducerea companiei într-un document depus la instanța de faliment.

airBaltic este a doua companie aeriană afectată de războiul din Iran, după ce Spirit Airlines s-a prăbușit în mai și este prima din Europa. Operatorul american low-cost, care intrase în faliment cu câteva luni înainte de izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, nu a reușit să obțină sprijinul creditorilor pentru un plan de salvare finanțat de guvern.

Alte companii aeriene, precum AirAsia, cel mai mare operator low-cost din Asia de Sud-Est, încearcă să atragă capital suplimentar.