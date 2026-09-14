Existenţa unor probleme serioase privind asigurarea fondurilor necesare funcţionării unor instituţii bugetare până la finele anului, mai ales în domeniul sănătăţii şi, în special, în ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe, evidenţiază necesitatea de a adopta cât mai repede o rectificare bugetară, fie şi parţială, susţine Consiliul Fiscal.

„Potrivit art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie, cu respectarea regulilor și condițiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Președintele instituției atrage atenția că legislația nu permite guvernului demis să adopte ordonanța de urgență necesară pentru rectificare bugetară și explică faptul că ajustările necesare la legea bugetului ar putea fi făcute într-o manieră similară celei în care s-au îndeplinit ultimele jaloane din PNRR. Astfel, propunerile legislative necesare pot fi depuse în Parlament de miniștrii care sunt și parlamentari.

Instituţia consideră că acelaşi mecanism ar putea fi utilizat şi pentru o rectificare cu caracter minimal, neutră în raport cu volumul total al cheltuielilor şi cu soldul bugetar aprobate - fără majorarea deficitului şi fără suplimentarea necesarului de finanţare - care să fie bazată pe o redistribuire între ordonatorii de credite prin diminuarea cheltuielilor pentru care s-a constatat un grad mai redus de execuţie.

„O astfel de inițiativă legislativă poate aparține membrilor Guvernului care au și calitatea de parlamentari, fiind fundamentată tehnic de Ministerul Finanțelor împreună cu celelalte ministere implicate, dezbaterea și adoptarea putând să se realizeze de către Parlament în procedură de urgență”, mai arată instituția.

PSD nu crede că rectificarea bugetară poate fi făcută în Parlament – surse

PSD nu crede că o rectificare bugetară este posibilă acum în Parlament, pentru că ar fi un „haos” la vot, au declarat surse social-democrate pentru Știrile ProTV.

Haosul de la vot invocat de PSD vine să-l completeze însă pe cel economic care se prefigurează, în condițiile în care România nu are de 4 luni un guvern cu puteri depline, iar întregul sistem bugetar, dar și companiile private, așteaptă rectificarea bugetară care să asigure fondurile necesare pentru activitatea și obligațiile statului român.

Rectificare bugetară este modificarea bugetului de stat în timpul anului, după ce bugetul inițial a fost deja aprobat de Parlament. Procedura permite Guvernului să ajusteze veniturile și cheltuielile în funcție de cum evoluează în realitate încasările statului și necesarul de bani al ministerelor și instituțiilor.

Spitalele din țară au rămas fără bani

Din semnalele venite până acum, cea mai mare nevoie de o rectificare bugetară urgentă este Sănătatea. Manageri de spitale din toată țara au anunțat deja că nu mai au bani pentru a-și continua activitatea.

„Pentru UPU s-au luat materiale sanitare din spital. Dar nu se poate lucra în sănătate pe caiet şi pe datorie. În niciun caz. Restricţionez pe măsură ce mă apropii de stocul zero, restricţionez parţial fiecare produs”, declara recent Victoria Homorodean, asistenta şefă din cadrul Spitalului "Bagdasar Arseni" Bucureşti.

Chiar și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că România are nevoie rapidă de un guvern ”plin” pentru a face o rectificare bugetară, în condițiile în care serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe nu au acoperite toate cheltuielile până la sfârșitul anului.

Potrivit ministrului, rectificările bugetare au loc de regulă în iulie şi august, cel târziu în septembrie, dar pentru aceasta este nevoie de instalarea unui nou guvern.

Și furnizorii de energie au nevoie urgentă de o rectificare bugetară, întrucât trebuie banii de la stat pentru costurile suportate în cadrul schemelor de plafonare a prețurilor.

Programul ”Anghel Saligny” a rămas fără bani

Încă din martie, patronatele avertizau încă din luna martie că suma de 3,75 miliarde de lei prevăzută în buget pentru decontarea către furnizori este insuficientă. Potrivit datelor prezentate atunci, cererile depuse de furnizori ajungeau la aproximativ 9,5 miliarde de lei, iar restanțele efective, după sumele deja plătite în avans, erau estimate la circa 6 miliarde de lei.

De rectificarea bugetară depinde și continuarea investițiilor prin programul ”Anghel Saligny”. Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunțat că fondurile bugetare alocate pentru anul în curs pentru Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” au fost epuizate.

Depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiţii.mdlpa.ro a fost deja suspendată, începând cu 11 septembrie 2026. Dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente acestui program, prin intermediul căruia se finanţează investiţii de infrastructură locală, se vor putea transmite din nou cereri.