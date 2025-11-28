Doi soți din Braşov au fost legați și jefuiți de hoți care s-au dat drept angajați ai unei firme de revizii centrale termice

Un cuplu de vârstnici din Braşov a fost legat şi deposedat de bani şi bijuterii, după ce a permis accesul în locuinţă unor bărbaţi care au pretins că ar fi angajaţi ai unei firme ce efectuează revizii la centrale termice.

Autorii au fost identificaţi şi depistaţi, la câteva zile după comiterea faptei, în municipiul Cluj şi respectiv într-o localitate din judeţul Buzău, în prezent fiind reţinuţi pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Braşov.

Poliţiştii au fost sesizaţi, luni, de fiul cuplului de octogenari, că persoane necunoscute s-au prezentat la domiciliul părinţilor săi din municipiul Braşov şi, după ce au pătruns în locuinţă, "ar fi exercitat asupra lor acte de violenţă, şi ar fi sustras mai multe bunuri şi sume de bani".

"În urma acestei sesizări, poliţiştii au stabilit că, în timp ce persoanele vătămate, de 86 şi 90 de ani, se aflau la adresa de domiciliu, ar fi permis accesul în locuinţă a două persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat ca fiind angajaţi ai unei firme ce efectuează revizii la centrale termice. Ulterior, sub acest pretext, cele două persoane, după ce ar fi exercitat acte de violenţă asupra acestora, constând în imobilizarea acestora prin legare, le-ar fi sustras sumele de 20.760 lei, 4.000 euro şi mai multe bijuterii", a transmis IPJ Braşov.

Unul dintre cei doi bărbaţi, un tânăr de 28 de ani, a fost depistat în municipiul Cluj-Napoca, iar celălalt în localitatea Buzioru, judeţul Buzău.

Cel de-al doilea bărbat, de 39 de ani, este recidivist şi era dat în urmărire la nivel naţional şi internaţional, pe numele acestuia fiind emis, la data de 23 august, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de către Judecătoria Răcari, judeţul Dâmboviţa.

Cei doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru tâlhărie şi urmează să fie prezentaţi, în cursul zilei de vineri, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare pe numele lor.

