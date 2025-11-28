Doi soți din Braşov au fost legați și jefuiți de hoți care s-au dat drept angajați ai unei firme de revizii centrale termice

Stiri actuale
28-11-2025 | 14:16
Politie

Un cuplu de vârstnici din Braşov a fost legat şi deposedat de bani şi bijuterii, după ce a permis accesul în locuinţă unor bărbaţi care au pretins că ar fi angajaţi ai unei firme ce efectuează revizii la centrale termice.

autor
Mihaela Ivăncică

Autorii au fost identificaţi şi depistaţi, la câteva zile după comiterea faptei, în municipiul Cluj şi respectiv într-o localitate din judeţul Buzău, în prezent fiind reţinuţi pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Braşov.

Poliţiştii au fost sesizaţi, luni, de fiul cuplului de octogenari, că persoane necunoscute s-au prezentat la domiciliul părinţilor săi din municipiul Braşov şi, după ce au pătruns în locuinţă, "ar fi exercitat asupra lor acte de violenţă, şi ar fi sustras mai multe bunuri şi sume de bani".

"În urma acestei sesizări, poliţiştii au stabilit că, în timp ce persoanele vătămate, de 86 şi 90 de ani, se aflau la adresa de domiciliu, ar fi permis accesul în locuinţă a două persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat ca fiind angajaţi ai unei firme ce efectuează revizii la centrale termice. Ulterior, sub acest pretext, cele două persoane, după ce ar fi exercitat acte de violenţă asupra acestora, constând în imobilizarea acestora prin legare, le-ar fi sustras sumele de 20.760 lei, 4.000 euro şi mai multe bijuterii", a transmis IPJ Braşov.

Unul dintre cei doi bărbaţi, un tânăr de 28 de ani, a fost depistat în municipiul Cluj-Napoca, iar celălalt în localitatea Buzioru, judeţul Buzău.

Citește și
jaf luvru
Care este stadiul anchetei jafului de la Luvru. Ministrul francez de Interne: „Am mare încredere”

Cel de-al doilea bărbat, de 39 de ani, este recidivist şi era dat în urmărire la nivel naţional şi internaţional, pe numele acestuia fiind emis, la data de 23 august, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de către Judecătoria Răcari, judeţul Dâmboviţa.

Cei doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru tâlhărie şi urmează să fie prezentaţi, în cursul zilei de vineri, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare pe numele lor.

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Agerpres

Etichete: brasov, furt, sechestrare,

Dată publicare: 28-11-2025 14:16

Articol recomandat de sport.ro
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Citește și...
El este misteriosul bărbat elegant de la Luvru. Ce a spus despre jaf și legătura cu Hercule Poirot: ”Așa merg la școală”
Stiri externe
El este misteriosul bărbat elegant de la Luvru. Ce a spus despre jaf și legătura cu Hercule Poirot: ”Așa merg la școală”

Misteriosul bărbat elegant surprins în ziua jafului de la Luvru, care a aprins imaginația internetului prin tot felul de teorii cu privire la identitatea sa, este de fapt un adolescent parizian de 15 ani. Venise cu mama la muzeu și se îmbracă mereu așa.

Care este stadiul anchetei jafului de la Luvru. Ministrul francez de Interne: „Am mare încredere”
Stiri externe
Care este stadiul anchetei jafului de la Luvru. Ministrul francez de Interne: „Am mare încredere”

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.

Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi
Stiri externe
Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi

Un misterios tânăr bine îmbrăcat, fotografiat printre polițiștii care blocau accesul în Muzeu Luvru imediat după marele jaf de pe 19 octombrie, a aprins imaginația internetului. Mulți au spus că ar fi un inspector Clouseau modern, implicat în anchetă.

 

Un bărbat a dat spargerea în cinci magazine într-o singură noapte, la Iași. Ce le-a spus anchetatorilor după ce a fost prins
Stiri actuale
Un bărbat a dat spargerea în cinci magazine într-o singură noapte, la Iași. Ce le-a spus anchetatorilor după ce a fost prins

Jaf în serie la Iași! Într-o singură noapte, un bărbat de 36 de ani a reușit să dea cinci spargeri. Polițiștii l-au prins pe individ, după ce au urmărit înregistrările de pe camerele video din zonele vizate de hoț.

„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru
Stiri externe
„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliţiei.

Recomandări
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Stiri Politice
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN
Stiri Politice
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28