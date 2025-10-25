Un bărbat a dat spargerea în cinci magazine într-o singură noapte, la Iași. Ce le-a spus anchetatorilor după ce a fost prins

Jaf în serie la Iași! Într-o singură noapte, un bărbat de 36 de ani a reușit să dea cinci spargeri. Polițiștii l-au prins pe individ, după ce au urmărit înregistrările de pe camerele video din zonele vizate de hoț.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Ar fi sustras produse și bani. Prejudiciul total cauzat atât în urma sustragerii bunurilor, cât și a distrugerilor provocate în urma pătrunderii prin efracție este de 25.000 de lei.”

În fața anchetatorilor, suspectul a susținut că a acționat... din curiozitate. Agenții au reușit să recupereze banii, țigările și telefoanele furate.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru distrugere și furt calificat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













