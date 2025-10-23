Un bărbat din Cluj a înșelat mai multe persoane cu 25.000 lei, pretinzând că mama lui e bolnavă. Cum le câștiga încrederea

Un individ din Târgu Mureș este acuzat că ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 25.000 de lei prin același scenariu. Pretindea că are o mamă bolnavă și trebuie să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada tratamentului ei.

Apoi, nu mai plătea pentru zilele de cazare. Ar fi procedat așa în cel puțin 4 cazuri, susțin polițiștii.

Proprietarul unui apartament din Cluj, oferit spre închiriere în regim hotelier, povestește că la sfârșitul verii a fost contactat de bărbat, care i-ar fi spus că vrea să locuiască acolo câteva zile. Ca să-i câștige încrederea și compasiunea, i-ar fi spus că este medic rezident și că are o mamă bolnavă, care trebuie să urmeze de urgență un tratament la o clinică din oraș.

Păgubit: Mi-a trimis viramentul bancar, dovada plății, totul părea în regulă, era IBAN-ul meu acolo, și IBAN-ul lui, data, ora la care s-a făcut și am zis, okay, totul pare să fie în regulă, i-am trimis instrucțiunile de check-in. Ziua următoare banii nu au mai ajuns. Cumva m-a atins la suflet toată povestea cu mama, văzând că este și medic, am zis că nu are cum să îmi dea țeapă o persoană de genul.

Cum acționa individul

Alegea locuința dorită prin intermediul platformelor de rezervări online și alegea plata direct la proprietar. De obicei, achita doar prima noapte, iar apoi își prelungea sejurul fără să achite și restul sumei.

Păgubită: Noi avem un total de 1.190 de lei, din două facturi neplătite, pe care i-am cerut de nenumărate ori să le plătească. Din păcate, a adus diverse motivări și amânări de plată. Am văzut că acest personaj este reclamat de mai multe unități turistice.

Păgubiții vor să formuleze o plângere colectivă împotriva bărbatului.

Cosmin Daniel Bulea avocat: Din cunoștințele mele, mai există pe rolul parchetului, la diferite organe de cercetare penală, și alte plângeri formulate. Anumite persoane, inclusiv persoane juridice sau chiar hoteluri din Cluj-Napoca, au formulat acțiuni civile împotriva acestei persoane pentru a încerca să își recupereze prejudiciul.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Poliția municipiului Cluj-Napoca se află înregistrate patru cauze penale în care este vizat un bărbat de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și furt.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2024–2025, iar în prezent se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Unele rude ale bărbatului cred că are probleme cu dependența de jocuri de noroc și pariuri sportive. Până acum, el nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

