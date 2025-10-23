Un bărbat din Cluj a înșelat mai multe persoane cu 25.000 lei, pretinzând că mama lui e bolnavă. Cum le câștiga încrederea

Stiri actuale
23-10-2025 | 18:08
×
Codul embed a fost copiat

Un individ din Târgu Mureș este acuzat că ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 25.000 de lei prin același scenariu. Pretindea că are o mamă bolnavă și trebuie să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada tratamentului ei.  

autor
Doina Plăcintă

Apoi, nu mai plătea pentru zilele de cazare. Ar fi procedat așa în cel puțin 4 cazuri, susțin polițiștii.

Proprietarul unui apartament din Cluj, oferit spre închiriere în regim hotelier, povestește că la sfârșitul verii a fost contactat de bărbat, care i-ar fi spus că vrea să locuiască acolo câteva zile. Ca să-i câștige încrederea și compasiunea, i-ar fi spus că este medic rezident și că are o mamă bolnavă, care trebuie să urmeze de urgență un tratament la o clinică din oraș.

Păgubit: Mi-a trimis viramentul bancar, dovada plății, totul părea în regulă, era IBAN-ul meu acolo, și IBAN-ul lui, data, ora la care s-a făcut și am zis, okay, totul pare să fie în regulă, i-am trimis instrucțiunile de check-in. Ziua următoare banii nu au mai ajuns. Cumva m-a atins la suflet toată povestea cu mama, văzând că este și medic, am zis că nu are cum să îmi dea țeapă o persoană de genul.

Citește și
Dan Petrescu
CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor

Cum acționa individul

Alegea locuința dorită prin intermediul platformelor de rezervări online și alegea plata direct la proprietar. De obicei, achita doar prima noapte, iar apoi își prelungea sejurul fără să achite și restul sumei.

Păgubită: Noi avem un total de 1.190 de lei, din două facturi neplătite, pe care i-am cerut de nenumărate ori să le plătească. Din păcate, a adus diverse motivări și amânări de plată. Am văzut că acest personaj este reclamat de mai multe unități turistice.

Păgubiții vor să formuleze o plângere colectivă împotriva bărbatului.

Cosmin Daniel Bulea avocat: Din cunoștințele mele, mai există pe rolul parchetului, la diferite organe de cercetare penală, și alte plângeri formulate. Anumite persoane, inclusiv persoane juridice sau chiar hoteluri din Cluj-Napoca, au formulat acțiuni civile împotriva acestei persoane pentru a încerca să își recupereze prejudiciul.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Poliția municipiului Cluj-Napoca se află înregistrate patru cauze penale în care este vizat un bărbat de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și furt.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2024–2025, iar în prezent se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Unele rude ale bărbatului cred că are probleme cu dependența de jocuri de noroc și pariuri sportive. Până acum, el nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

O nouă alarmă de scurgere de gaze în Capitală. Pompierii au făcut verificări după ce au primit o alertă de la un fast-food

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, inselaciune, prejudiciu, pagubiti,

Dată publicare: 23-10-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei
Stiri actuale
Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea.

CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor
Stiri Sport
CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând de marţi seara, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial. În locul său ar urma să se întoarcă Dan Petrescu, la al cincilea mandat în Gruia.

 

Județele din România în care se trăiește mai bine decât în UE. Raport Eurostat
Stiri Sociale
Județele din România în care se trăiește mai bine decât în UE. Raport Eurostat

Românii din București și Cluj trăiesc mai bine decât media Uniunii Europeană, în timp ce Timiș și Constanța se află aproape de nivelul mediu de trai al UE, potrivit datelor oficiale ale Eurostat.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28