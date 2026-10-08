"Accident feroviar, motocicletă lovită de tren în localitatea Vrabia, comuna Tuşnad, zona Halta Vrabia. Sunt două victime. (...) Din nefericire, victimele (ambele de sex masculin, în jur de 15-16 ani) implicate în accidentul feroviar sunt decedate", a transmis ISU Harghita, scrie Agerpres.

La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea-Ciuc, cu o autospecială complexă de primă intervenţie şi o ambulanţă SMURD, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băile Tuşnad, a mai transmis sursa citată.