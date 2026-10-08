Criminalul obsedat de „Dexter”, care a ucis o româncă în Marea Britanie, a fost prins după ce a cerut ajutor unor polițiști

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Polițiștii români încearcă să găsească rudele unei tinere de 24 de ani care a fost ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică.

autor
Mădălina Stețco

Atacul i-a șocat pe anchetatori prin violența lui, iar dovezile au arătat că suspectul era obsedat de serialul american „Dexter", despre un criminal în serie.

Suspectul nu și-a dus planul până la capăt, pentru că s-a rănit.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional.

În imaginile surprinse de camerele de corp ale polițiștilor la scurt timp după crimă, când tânărul s-a apropiat de un echipaj pe stradă și a cerut ajutor, acesta avea mâna plină de sânge și a spus că a fost atacat de un animal sălbatic. Dar polițiștii și-au dat seama că ascunde ceva și l-au reținut.

În mai puțin de 24 de ore, proprietarul imobilului în care s-a petrecut tragedia anunța că sunt urme de sânge pe hol. Principalul suspect a fost rapid identificat.

Benjamin Day era student la criminalistică și se întâlnise cu românca de 24 de ani într-o cameră din Londra, pe care o închiriase prin Airbnb. Doar că întâlnirea din noaptea de 21 decembrie anul trecut s-a încheiat înfiorător - tânăra a fost atacată și ucisă cu zeci de lovituri de cuțit.

Inspectorul detectiv care s-a ocupat de caz a declarat că „Day avea o personalitate obsesivă și devenise obsedat de personajul Dexter. A planificat această crimă cu detalii minuțioase. A fost un atac brutal, premeditat.”

Investigația a arătat că individul ar fi copiat elemente din scenele serialului american Dexter. Dormitorul în care a fost găsit trupul mutilat al tinerei era îmbrăcat în folie de plastic. De acolo au fost ridicate probe precum bandă adezivă, produse de curățenie, dar și mai multe cuțite folosite la crimă. Inclusiv tricoul în care era îmbrăcat suspectul era asemător cu cel al personajului principal, criminal în serie.

Specialiștii spun că filmele nu sunt factorul declanșator al comiterii unor crime, ci doar creează un decor.

Gabriela Gorza - profesor în psihologie judiciară: „Sunt crime care au o motivație sexuală, excitarea sexuală se întâmplă atunci când abuzatorul are control total asupra victimei. Trăsătura criminală este în tine înainte de a te uita la acele seriale, nu fac altceva decât să îți ofere un cadru în care ai fantezii, să lași acel instinct masochist să se întâmple, pentru că o premeditare de asemenea natură este corelată în majoritatea cazurilor cu sadismul.”

Inițial, tânărul care avea atunci 19 ani a pledat nevinovat. Și-a recunoscut însă vinovăția în timpul procesului. Sentința urmează însă să fie pronunțată pe 4 decembrie.

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Etichete: crima, Marea Britanie, dexter,

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