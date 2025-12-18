Doi administratori de firme din Bihor au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este uriaș

Doi administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor au fost trimişi în judecată în două dosare penale distincte, dar cu acelaşi mod de operare, având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

"În ambele cauze, ancheta a relevat acelaşi mod de operare, constând în înregistrarea în evidenţele financiar-contabile ale societăţilor administrate de inculpaţi a unor documente fiscale fictive (facturi şi bonuri fiscale) privind pretinse achiziţii de carburant (motorină şi benzină), emise fără drept în numele unor furnizori de profil, în scopul exercitării nelegale a dreptului de deducere a TVA şi al diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului", se arată în comunicatul Parchetului.

Potrivit procurorilor, în primul dosar, inculpatul B.M.C. este acuzat că, în perioada iunie 2017 - septembrie 2023, a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o administra 1.437 bonuri fiscale fictive, emise fără drept în numele unor furnizori de carburant. Valoarea totală a documentelor fictive depăşeşte 640.000 lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind stabilit la 104.928 lei, din care 102.848 lei TVA şi 2.080 lei impozit pe profit.

Din prejudiciul total, a fost achitată suma de 33.000 lei pe parcursul urmăririi penale, rămânând un rest de plată de 71.928 lei. Faptele reţinute constau în 1.437 acte materiale.

În acelaşi dosar au mai fost cercetaţi mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale care au procedat similar, însă s-a dispus soluţia clasării, întrucât aceştia au achitat prejudiciul produs, precum şi accesoriile (dobânzi, penalităţi + 20% din valoarea prejudiciului). În total, s-a achitat la bugetul de stat suma de 360.000 de lei.

În cel de-al doilea dosar, inculpatul A.C.N., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale este acuzat că, în perioada iunie 2017 - noiembrie 2023, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii 629 documente fiscale fictive (facturi şi bonuri fiscale aferente), emise fără drept în numele unor furnizori de carburant.

Procurorii spun că valoarea totală a documentelor fictive depăşeşte 2.800.000 lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind stabilit la suma de 448.422,75 lei, reprezentând TVA.

De asemenea, a fost trimis în judecată şi complicele administratorului, acesta fiind cel care s-a ocupat de falsificarea bonurilor de carburant.

"Ambele dosare evidenţiază un mecanism infracţional similar, constând în folosirea sistematică a documentelor fiscale fictive privind achiziţii de carburant, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În ambele dosare au fost instituite măsuri asiguratorii. Dosarele au fost înaintate Tribunalului Bihor spre soluţionare", precizează comunicatul.

