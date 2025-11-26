Evaziune fiscală cu trufe și fructe de pădure în Bihor, comisă de un italian și doi români. Prejudiciu uriaș. FOTO & VIDEO

Stiri Justitie
26-11-2025 | 16:22
×
Codul embed a fost copiat

Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare.

autor
Claudia Alionescu

Ei ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani.

Astfel, în actele contabile şi în documentele celor trei societăţi ar fi fost înregistrate cheltuieli, în numerar, de peste 150 de milioane de lei, bani folosiţi în interes propriu de către administratori.

Evaziune trufe și fructe

Totodată, această schemă ar fi avut efecte şi asupra impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce va fi stabilită ulterior.

Citește și
antifrauda anaf
Doi oameni de afaceri din Voluntari, suspectați de evaziune fiscală de milioane de euro din comerțul cu mașini second-hand

La percheziţii, poliţiştii au ridicat 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.

Evaziune trufe și fructe

Poliţia Română informează că miercuri, 26 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară la sediile a trei societăţi comerciale din judeţul Bihor, la punctele lor de lucru, precum şi la domiciliile şi reşedinţele reprezentanţilor acestora, din judeţele Bihor, Argeş, Hunedoara, Maramureş şi Suceava, în cadrul a trei dosare penale în care se efectuează cercetări privind infracţiunile de evaziune fiscală şi delapidare.

Evaziune trufe și fructe

Din cercetări a reieşit că, începând din 2020 şi până în prezent, un bărbat de 60 de ani, din Italia, cu reşedinţa în judeţul Bihor, un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugaşu de Jos, judeţul Bihor, şi un bărbat de 39 de ani, din comuna Bulz, judeţul Bihor, în calitate de reprezentanţi legali ai trei societăţi cu sediile în localităţile Luncşoara, Lugaşu de Jos şi Munteni, judeţul Bihor, ar fi creat un mecanism evazionist în domeniul colectării şi comercializării produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, trufe şi fructe de pădure.

Aceştia ar fi beneficiat şi de facilităţile legislative în vigoare, respectiv exceptarea persoanelor fizice de la obligaţia declarării şi achitării impozitului pentru veniturile obţinute din astfel de activităţi.

În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile şi în documentele societăţilor cheltuieli generate de supraevaluare a preţurilor de achiziţie a produselor (trufe şi fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150.000.000 de lei.

Evaziune trufe și fructe

Prin aceste activităţi, patrimoniul societăţilor ar fi fost devalizat, prin însuşirea sumelor de bani rezultate din achiziţiile supraevaluate şi folosirea acestora în interes propriu sau pentru altul, precizează IPJ Bihor.

Totodată, menţionează anchetatorii, prin acest mecanism ar fi fost denaturată situaţia fiscală a societăţilor, cu efecte asupra determinării impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce urmează a fi stabilită în cadrul cercetărilor.

Evaziune trufe și fructe

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate de poliţişti, pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, au fost descoperite şi ridicate, pentru continuarea cercetărilor, documente financiar-contabile şi fiscale ale societăţilor, contracte de achiziţie, contracte de muncă, avize de însoţire a mărfii, borderouri de achiziţie, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum şi cinci terminale mobile.

De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale, pentru stabilirea şi recuperarea prejudiciului.

Evaziune trufe și fructe

Acţiunea poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din Bihor a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de investigaţii criminale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Maramureş, Suceava, Hunedoara şi Argeş.

Un elev de 16 ani l-a bătut pe un coleg de 14 ani, la o școală din Suceava. A fost emis un ordin de protecție

Sursa: News.ro

Etichete: romani, bihor, delapidare, evaziune fiscala, italian, trufe,

Dată publicare: 26-11-2025 16:22

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei
Stiri actuale
Doi oameni de afaceri din Voluntari, cercetați pentru evaziune fiscală. Trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de lei

Cei doi oameni de afaceri din Voluntari, perchezitionati marți de procurorii DNA pentru evaziune fiscala cu masini second hand, au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile.

Doi oameni de afaceri din Voluntari, suspectați de evaziune fiscală de milioane de euro din comerțul cu mașini second-hand
Stiri Justitie
Doi oameni de afaceri din Voluntari, suspectați de evaziune fiscală de milioane de euro din comerțul cu mașini second-hand

Doi oameni de afaceri din Voluntari sunt suspectați de procurorii anticorupție că au făcut evaziune fiscală de câteva milioane de euro prin vânzarea de mașini second-hand.

Evaziune fiscală uriașă în Timișoara: patroni de firme de ride-sharing, acuzați de un prejudiciu de 30 de milioane de lei
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă în Timișoara: patroni de firme de ride-sharing, acuzați de un prejudiciu de 30 de milioane de lei

Patronii unor firme de transport alternativ din Timișoara sunt bănuiți că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Recomandări
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice
Stiri actuale
Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, pachetul legislativ care modifică Legea 217/2003 și Codul Penal, introducând măsuri esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28