Evaziune fiscală cu trufe și fructe de pădure în Bihor, comisă de un italian și doi români. Prejudiciu uriaș. FOTO & VIDEO

Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare.

Ei ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani.

Astfel, în actele contabile şi în documentele celor trei societăţi ar fi fost înregistrate cheltuieli, în numerar, de peste 150 de milioane de lei, bani folosiţi în interes propriu de către administratori.

Totodată, această schemă ar fi avut efecte şi asupra impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce va fi stabilită ulterior.

La percheziţii, poliţiştii au ridicat 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.

Poliţia Română informează că miercuri, 26 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară la sediile a trei societăţi comerciale din judeţul Bihor, la punctele lor de lucru, precum şi la domiciliile şi reşedinţele reprezentanţilor acestora, din judeţele Bihor, Argeş, Hunedoara, Maramureş şi Suceava, în cadrul a trei dosare penale în care se efectuează cercetări privind infracţiunile de evaziune fiscală şi delapidare.

Din cercetări a reieşit că, începând din 2020 şi până în prezent, un bărbat de 60 de ani, din Italia, cu reşedinţa în judeţul Bihor, un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugaşu de Jos, judeţul Bihor, şi un bărbat de 39 de ani, din comuna Bulz, judeţul Bihor, în calitate de reprezentanţi legali ai trei societăţi cu sediile în localităţile Luncşoara, Lugaşu de Jos şi Munteni, judeţul Bihor, ar fi creat un mecanism evazionist în domeniul colectării şi comercializării produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, trufe şi fructe de pădure.

Aceştia ar fi beneficiat şi de facilităţile legislative în vigoare, respectiv exceptarea persoanelor fizice de la obligaţia declarării şi achitării impozitului pentru veniturile obţinute din astfel de activităţi.

În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile şi în documentele societăţilor cheltuieli generate de supraevaluare a preţurilor de achiziţie a produselor (trufe şi fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150.000.000 de lei.

Prin aceste activităţi, patrimoniul societăţilor ar fi fost devalizat, prin însuşirea sumelor de bani rezultate din achiziţiile supraevaluate şi folosirea acestora în interes propriu sau pentru altul, precizează IPJ Bihor.

Totodată, menţionează anchetatorii, prin acest mecanism ar fi fost denaturată situaţia fiscală a societăţilor, cu efecte asupra determinării impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce urmează a fi stabilită în cadrul cercetărilor.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate de poliţişti, pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, au fost descoperite şi ridicate, pentru continuarea cercetărilor, documente financiar-contabile şi fiscale ale societăţilor, contracte de achiziţie, contracte de muncă, avize de însoţire a mărfii, borderouri de achiziţie, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum şi cinci terminale mobile.

De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale, pentru stabilirea şi recuperarea prejudiciului.

Acţiunea poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din Bihor a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de investigaţii criminale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Maramureş, Suceava, Hunedoara şi Argeş.

