Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brașov, 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane lei

Ioan Neculaie, fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, a fost condamnat vineri de Tribunalul Brașov la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, într-un dosar vechi de aproape zece ani.

Soluţia este dată într-un dosar care a ajuns pe rolul Tribunalului Brașov în 2021 și nu este definitivă.

Condamnare pentru evaziune fiscală în formă continuată

„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)", se arată în soluţia postată vineri pe portalul instanţelor de judecată, conform Agerpres.

Interzicerea drepturilor: 5 ani după executarea pedepsei

De asemenea, instanţa l-a condamnat pe Neculaie la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei privative de libertate.

Totodată, instanţa „deduce din pedeapsa închisorii duratele reţinerii din data de 28 ianuarie 2016 şi arestării preventive din 8 februarie 2016 până la 8 martie 2016 inclusiv".

Despăgubiri de 18,5 milioane lei pentru statul român

Conform soluţiei citate, Tribunalul Brașov a admis în parte acţiunea civilă exercitată de statul român, prin ANAF, şi îi obligă pe inculpaţii din dosar la plata, în solidar, „a sumei de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, suma ce se va actualiza începând cu anul 2016, cu valoarea accesoriilor până la data plăţii efective, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală".

Acuzațiile: retrageri nejustificate și tranzacții supraevaluate

În rechizitoriu, procurorii l-au acuzat pe Ioan Neculaie de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare şi spălare de bani.

El era acuzat că ar fi înregistrat în contabilitatea FC Brașov tranzacții fictive pentru a obţine deducerea de TVA.

„În calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al SC Fotbal Club Brașov S.A şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010 inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 lei, iar pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie și SC Fotbal Club Brașov S.A prin care primul s-a obligat, în schimbul sumei de 4.156.400 euro, să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, jud. Braşov, pe care acesta le achiziţionase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut, astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie", au arătat în 2016 procurorii.

Decizia instanţei brașovene nu este definitivă şi poate fi atacată în apel.

Precedent: condamnare în 2017 pentru regimul armelor

În 2017, afaceristul a mai fost condamnat de Curtea de Apel Brașov la o pedeapsă de doi ani cu închisoare, într-un dosar întocmit pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

