Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.

Întrebat dacă blocajul ar putea împinge prețul motorinei spre 9 lei litrul, Isărescu a respins acest scenariu: „N-am luat în calcul. Noi credem că Guvernul va găsi o soluție rezonabilă la actuala criză și are toate motivele să caute și să găsească acest lucru. Impactul ar fi semnificativ, dar eu cred că nu se va întâmpla.”

Declarația de la Radio România Actualități vine în contextul în care, de vineri, 21 noiembrie, Lukoil nu va mai putea comercializa carburanți în România în actuala formulă de acționariat, ca urmare a sancțiunilor americane aplicate companiilor petroliere cu capital majoritar rus.

Grupul are în România o rafinărie – nefuncțională în prezent –, o rețea extinsă de benzinării și participații într-un proiect offshore din Marea Neagră.

La momentul publicării acestui articol, prețul motorinei variază în jurul a 8 lei pe litru, cu ceva variații. Mai exact, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 7,91 lei/litru, asta în timp cel mai mare preț este de 8,37 lei/litru pentru motorina premium.

Cei care vor să afle în timp real ce prețuri se practică în benzinării pentru motorină și restul carburanților au la dispoziție platforma https://monitorulpreturilor.info/.

Situația Lukoil creează tensiuni pe piața carburanților din România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat recent că România nu va cere o derogare de la Washington și că statul trebuie să preia controlul activelor Lukoil de pe teritoriul țării. În acest context tensionat, Isărescu mizează pe o soluție rapidă din partea Guvernului și pe evitarea oricărei presiuni suplimentare asupra inflației.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil”, a transmis recent ministrul Energiei.

Potrivit oficialului, Guvernul lucrează la un cadru normativ care va permite preluarea activității rafinăriei Petrotel a companiei rusești, după data de 21 noiembrie, când ar urma să intre în vigoare sancțiunile impuse de americani.

Dacă statul face asta, fluxurile de produse petroliere nu ar fi afectate. Potrivit experților în energie, banii incasați ar fi „înghețați” la nivelul Uniunii.

România va aplica sacțiunile internaționale care vizează Lukoil, a anunțat pe pagina sa de Facebook ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei”, a mai spus oficialul, ca să protejeze angajații companiei, dar și stabilitatea sistemului energatic național.

Pentru acest scenariu, Ministerul Energiei lucrează la o legislație specială care să permită continuarea activităților de rafinare la Petrotel Ploiești și comercializarea carburanților.

„Cred că există o cale legală prin care aceste active ar continua să opereze exact așa cum o fac și o până acum, singura chestiune care este miza reală este cum facem ca acei bani care s-ar încasa din aceste activități să nu ajungă la Rusia și banii care ar fi înghetați ar rămâne cumva pe teritoriul UE”, explică Otilia Nuțu, expert energie, Expert Forum.

Șeful statului, Nicușor Dan, a declarat de asemenea că există varianta ca Lukoil să fie preluată de statul român, dar pe o perioadă limitată.

Momentan, rafinăria Petrotel este închisă pentru mentenanță. Conform datelor oficiale, de anul trecut, Lukoil asigură până-n 20% din producția totală a României. O eventuală blocare a activității, după 21 noiembrie, ar putea duce la perturbări ale prețurilor, spun experții.

