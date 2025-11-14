Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru

Stiri Economice
14-11-2025 | 18:04
benzinarie, lukoil
Shutterstock

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.

autor
Adrian Popovici

Întrebat dacă blocajul ar putea împinge prețul motorinei spre 9 lei litrul, Isărescu a respins acest scenariu: „N-am luat în calcul. Noi credem că Guvernul va găsi o soluție rezonabilă la actuala criză și are toate motivele să caute și să găsească acest lucru. Impactul ar fi semnificativ, dar eu cred că nu se va întâmpla.”

Declarația de la Radio România Actualități vine în contextul în care, de vineri, 21 noiembrie, Lukoil nu va mai putea comercializa carburanți în România în actuala formulă de acționariat, ca urmare a sancțiunilor americane aplicate companiilor petroliere cu capital majoritar rus.

Grupul are în România o rafinărie – nefuncțională în prezent –, o rețea extinsă de benzinării și participații într-un proiect offshore din Marea Neagră.

La momentul publicării acestui articol, prețul motorinei variază în jurul a 8 lei pe litru, cu ceva variații. Mai exact, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 7,91 lei/litru, asta în timp cel mai mare preț este de 8,37 lei/litru pentru motorina premium.

Citește și
Rafinaria Lukoil
Risc pe piața carburanților. Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile

Cei care vor să afle în timp real ce prețuri se practică în benzinării pentru motorină și restul carburanților au la dispoziție platforma https://monitorulpreturilor.info/.

Situația Lukoil creează tensiuni pe piața carburanților din România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat recent că România nu va cere o derogare de la Washington și că statul trebuie să preia controlul activelor Lukoil de pe teritoriul țării. În acest context tensionat, Isărescu mizează pe o soluție rapidă din partea Guvernului și pe evitarea oricărei presiuni suplimentare asupra inflației.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil”, a transmis recent ministrul Energiei.

Potrivit oficialului, Guvernul lucrează la un cadru normativ care va permite preluarea activității rafinăriei Petrotel a companiei rusești, după data de 21 noiembrie, când ar urma să intre în vigoare sancțiunile impuse de americani.

Dacă statul face asta, fluxurile de produse petroliere nu ar fi afectate. Potrivit experților în energie, banii incasați ar fi „înghețați” la nivelul Uniunii.

România va aplica sacțiunile internaționale care vizează Lukoil, a anunțat pe pagina sa de Facebook ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei”, a mai spus oficialul, ca să protejeze angajații companiei, dar și stabilitatea sistemului energatic național.

Pentru acest scenariu, Ministerul Energiei lucrează la o legislație specială care să permită continuarea activităților de rafinare la Petrotel Ploiești și comercializarea carburanților.

„Cred că există o cale legală prin care aceste active ar continua să opereze exact așa cum o fac și o până acum, singura chestiune care este miza reală este cum facem ca acei bani care s-ar încasa din aceste activități să nu ajungă la Rusia și banii care ar fi înghetați ar rămâne cumva pe teritoriul UE”, explică Otilia Nuțu, expert energie, Expert Forum.

Șeful statului, Nicușor Dan, a declarat de asemenea că există varianta ca Lukoil să fie preluată de statul român, dar pe o perioadă limitată.

Momentan, rafinăria Petrotel este închisă pentru mentenanță. Conform datelor oficiale, de anul trecut, Lukoil asigură până-n 20% din producția totală a României. O eventuală blocare a activității, după 21 noiembrie, ar putea duce la perturbări ale prețurilor, spun experții.

Risc pe piața carburanților . Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile

Sursa:

Etichete: benzina, lukoil,

Dată publicare: 14-11-2025 17:15

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”
Stiri actuale
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi că, fără o soluţie comercială, Lukoil va putea opera cu mare dificultate în România după intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruseşti.

Risc pe piața carburanților. Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile
Stiri actuale
Risc pe piața carburanților. Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile

„România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil", este anunțul făcut de ministrul Energiei.

Președintele Bulgariei a refuzat să promulge legea care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil
Stiri actuale
Președintele Bulgariei a refuzat să promulge legea care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28