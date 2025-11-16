„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

Administrația Trump a deschis în mod discret o cale îngustă pentru actorii globali din domeniul energetic să negocieze achiziționarea participațiilor străine ale Lukoil – o mișcare care subliniază abordarea din ce în ce mai calibrată a Washingtonului de a izola sectorul petrolier al Moscovei, încercând în același timp să limiteze șocurile colaterale asupra piețelor globale, potrivit Kyiv Post.

Departamentul Trezoreriei a lansat, vineri, un pachet de licențe actualizate pentru Rusia, care permit companiilor să inițieze discuții cu gigantul petrolier rus sancționat în vederea achiziționării activelor sale din străinătate, care reprezintă aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol.

Tranzacțiile sunt condiționate de două condiții: orice acord trebuie să întrerupă complet controlul Lukoil și să canalizeze veniturile într-un cont escrow înghețat la care compania nu poate avea acces atât timp cât sancțiunile rămân în vigoare.

Cea mai importantă este Licența Generală 131, care le permite companiilor să negocieze – dar nu și să finalizeze – tranzacții pentru achiziționarea activelor Lukoil din străinătate.

De asemenea, Trezoreria a emis Licența Generală 128A, ce permite continuarea activității benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei, și Licența Generală 130, care autorizează tranzacții limitate cu operațiunile Lukoil din Bulgaria, inclusiv rafinăria Burgas, pe care Sofia încearcă să o preia.

Pachetul este completat de Licența Generală 124B, care protejează proiectele energetice legate de Consorțiul Conductei Caspice, Tengizchevroil și Karachaganak – un semn că Washingtonul vizează să pună presiune asupra Rusiei fără a afecta principalele coridoare energetice non-rusești.

Autorizația vine la mai puțin de o lună după ce SUA au impus sancțiuni severe asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, acuzându-le că finanțează războiul Kremlinului în Ucraina.

Însă modul în care administrația tratează cele două firme începe să difere: Lukoil, o companie privată cu active extinse în străinătate, este tratată mai degrabă ca o problemă de dezinvestire care trebuie rezolvată, în timp ce Rosneft – controlată strict de statul rus – rămâne ținta mai sensibilă din punct de vedere politic.

Cine vizează activele Lukoil

Potrivit unor oficiali occidentali citați de Kyiv Post, Carlyle, KazMunayGas și Shell și-au arătat inițial interesul, sugerând că marile companii evaluează dacă deschiderea limitată a Washingtonului merită riscul geopolitic.

Săptămâna aceasta, administrația Trump a permis anumite tranzacții cu rafinăria Lukoil din Burgas, protejând Bulgaria de turbulențele din sectorul energetic, după ce Sofia a încercat confiscarea fabricii.

Ministerul Energiei bulgar a numit decizia o victorie diplomatică, rezultat al „negocierilor și discuțiilor intense” pentru a asigura stabilitatea pentru consumatori și companii.

Strategia sancțiunilor: lătrat, mușcat – sau ambele?

Excepțiile și prelungirile stârnesc dezbateri la Washington și în capitalele europene: SUA strânge șuruburile sectorului petrolier rus sau doar le rearanjează?

Trezoreria a extins termenul limită pentru vânzarea Lukoil până pe 13 decembrie, adăugându-se unei serii de excepții atent calibrate, considerate de critici ca diminuând impactul sancțiunilor. Volumul actual de petrol rusesc rămâne, deocamdată, relativ rezistent.

Adevărata încercare va fi pe 21 noiembrie, când sancțiunile secundare privind petrolul rus vor intra în vigoare, cu potențial de a remodela piețele globale de transport și asigurări sau, dacă nu sunt aplicate ferm, de a arăta reticența SUA de a provoca o nouă creștere a prețurilor.

„Unii vor vedea excepțiile ca zgomot, nu acțiune, dar sancțiunile secundare vor arăta adevărata intenție a Washingtonului”, spune un diplomat occidental pentru publicația ucraineană.

Pentru companiile interesate de Lukoil, mesajul este clar: SUA vrea să elimine gigantul rus de pe scena globală, fără a destabiliza piețele energetice.

