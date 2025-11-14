Aeroportul Chișinău a preluat gratuit terminalul petrolier Lukoil: Ce a reușit Moldova să evite înainte de 21 noiembrie

Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a intrat în posesia terminalului petrolier al companiei Lukoil prin contract de comodat gratuit, semnat pe 12 noiembrie și finalizat prin predare-primire a doua zi, pe 13 noiembrie.

Măsura de urgență vine pentru a evita întreruperea livrărilor de kerosen către sectorul aviatic, în contextul sancțiunilor americane care intră în vigoare pe 21 noiembrie și ar bloca operațiunile Lukoil.

„O soluție temporară, dar sigură” – ministrul Energiei

„În această perioadă, Aeroportul Internaţional Chişinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor şi infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md și preluat de news.ro.

Pentru a garanta rezervele, autoritățile moldovene au negociat cu o companie românească livrarea de combustibil aviatic, iar exportul urmează să fie aprobat în cursul zilei de vineri.

Lukoil, sub presiune: 100 de benzinării, dar stocuri stabile

Lukoil deține aproximativ 100 de stații de carburant în Republica Moldova. În ciuda sancțiunilor SUA, Dorin Junghietu dă asigurări că piața carburanților rămâne stabilă, cu stocuri suficiente pentru consumul intern.

