Aeroportul Chișinău a preluat gratuit terminalul petrolier Lukoil: Ce a reușit Moldova să evite înainte de 21 noiembrie

Stiri externe
14-11-2025 | 21:22
lukoil chisinau
Shutterstock

Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a intrat în posesia terminalului petrolier al companiei Lukoil prin contract de comodat gratuit, semnat pe 12 noiembrie și finalizat prin predare-primire a doua zi, pe 13 noiembrie.

autor
Mihai Niculescu

Măsura de urgență vine pentru a evita întreruperea livrărilor de kerosen către sectorul aviatic, în contextul sancțiunilor americane care intră în vigoare pe 21 noiembrie și ar bloca operațiunile Lukoil.

„O soluție temporară, dar sigură” – ministrul Energiei

„În această perioadă, Aeroportul Internaţional Chişinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor şi infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md și preluat de news.ro.

Pentru a garanta rezervele, autoritățile moldovene au negociat cu o companie românească livrarea de combustibil aviatic, iar exportul urmează să fie aprobat în cursul zilei de vineri.

Lukoil, sub presiune: 100 de benzinării, dar stocuri stabile

Lukoil deține aproximativ 100 de stații de carburant în Republica Moldova. În ciuda sancțiunilor SUA, Dorin Junghietu dă asigurări că piața carburanților rămâne stabilă, cu stocuri suficiente pentru consumul intern.

Citește și
benzinarie, lukoil
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, sanctiuni, lukoil,

Dată publicare: 14-11-2025 21:22

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru
Stiri Economice
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.

Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”
Stiri actuale
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi că, fără o soluţie comercială, Lukoil va putea opera cu mare dificultate în România după intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruseşti.

Președintele Bulgariei a refuzat să promulge legea care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil
Stiri actuale
Președintele Bulgariei a refuzat să promulge legea care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil.

Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei
Stiri externe
Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei

Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, relatează agenţia EFE.

Republica Moldova vrea să cumpere infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău. Negocierile sunt în plină desfășurare
Stiri externe
Republica Moldova vrea să cumpere infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău. Negocierile sunt în plină desfășurare

Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor americane impuse luna trecută.

Recomandări
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28