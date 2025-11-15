Lukoil nu își mai poate plăti angajații din Irak. Sancțiunile occidentale afectează operațiunile

Stiri externe
15-11-2025 | 14:15
lukoil
Shutterstock

Plata salariilor pentru aproximativ 1.300 de angajaţi ai Lukoil din Irak a fost amânată cu şase săptămâni, a anunţat sâmbătă Eco Iraq Observatory, citat de agenţia de presă irakiană Shafaq.

autor
Sabrina Saghin

Angajaţii de la zăcământul West Qurna 2 din Basra primesc în mod obişnuit salariile spre finalul fiecărui luni, prin Bank of Baghdad şi National Bank of Iraq, dar acum angajaţii au primit doar fişele de plată, fără transferul banilor.

Reprezentanţii Guvernului irakian şi ai Lukoil nu au dorit să comenteze întârzierea.

Lukoil operează unul din cele mai mari zăcăminte petroliere din Irak. Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. De atunci, Lukoil s-a confruntat în mod repetat cu perturbări ale plăţilor şi ale relaţiilor cu băncile. complicând tranzacţiile în dolari pentru companiile energetice ruseşti care lucrează în Irak.

Conform unor surse Reuters care au dorit să-şi păstreze anonimatul, Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus.

Citește și
benzinarie, lukoil
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru

Reprezentanţii Lukoil nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

Oficiali de la Bagdad au declarat pentru Reuters că dacă problemele legate de cazul de forţă majoră nu sunt rezolvate în şase luni, Lukoil va închide exploatarea zăcământului şi se va retrage complet din acest proiect.

Conform Reuters, firma petrolieră de stat SOMO din Irak a anulat încărcarea a trei nave de transport ţiţei extras de la zăcământul West Qurna-2 operat de Lukoil, din cauza sancţiunilor. 

Sursa: Agerpres

Etichete: salarii, sanctiuni, irak, lukoil,

Dată publicare: 15-11-2025 14:15

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
Aeroportul Chișinău a preluat gratuit terminalul petrolier Lukoil: Ce a reușit Moldova să evite înainte de 21 noiembrie
Stiri externe
Aeroportul Chișinău a preluat gratuit terminalul petrolier Lukoil: Ce a reușit Moldova să evite înainte de 21 noiembrie

Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a intrat în posesia terminalului petrolier al companiei Lukoil prin contract de comodat gratuit, semnat pe 12 noiembrie și finalizat prin predare-primire a doua zi, pe 13 noiembrie.

Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru
Stiri Economice
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 lei pe litru

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.

Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”
Stiri actuale
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi că, fără o soluţie comercială, Lukoil va putea opera cu mare dificultate în România după intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruseşti.

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28