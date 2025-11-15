Lukoil nu își mai poate plăti angajații din Irak. Sancțiunile occidentale afectează operațiunile

Plata salariilor pentru aproximativ 1.300 de angajaţi ai Lukoil din Irak a fost amânată cu şase săptămâni, a anunţat sâmbătă Eco Iraq Observatory, citat de agenţia de presă irakiană Shafaq.

Angajaţii de la zăcământul West Qurna 2 din Basra primesc în mod obişnuit salariile spre finalul fiecărui luni, prin Bank of Baghdad şi National Bank of Iraq, dar acum angajaţii au primit doar fişele de plată, fără transferul banilor.

Reprezentanţii Guvernului irakian şi ai Lukoil nu au dorit să comenteze întârzierea.

Lukoil operează unul din cele mai mari zăcăminte petroliere din Irak. Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. De atunci, Lukoil s-a confruntat în mod repetat cu perturbări ale plăţilor şi ale relaţiilor cu băncile. complicând tranzacţiile în dolari pentru companiile energetice ruseşti care lucrează în Irak.

Conform unor surse Reuters care au dorit să-şi păstreze anonimatul, Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus.

Reprezentanţii Lukoil nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

Oficiali de la Bagdad au declarat pentru Reuters că dacă problemele legate de cazul de forţă majoră nu sunt rezolvate în şase luni, Lukoil va închide exploatarea zăcământului şi se va retrage complet din acest proiect.

Conform Reuters, firma petrolieră de stat SOMO din Irak a anulat încărcarea a trei nave de transport ţiţei extras de la zăcământul West Qurna-2 operat de Lukoil, din cauza sancţiunilor.

