Mai mulți infractori din Rusia au fost arestați după ce s-au folosit de o pisică pentru a introduce droguri într-o închisoare

Stiri externe
19-08-2025 | 17:20
Pisica
Shutterstock

Autorităţile unei închisori din regiunea rusă Nijni Novgorod au arestat marţi un grup de infractori care încercau să introducă clandestin droguri în penitenciar folosind o pisică.

autor
Claudia Alionescu

Ea a fost de asemenea „reţinută” pentru efectuarea investigaţiilor, relatează agenţia EFE.

Angajaţii Coloniei Penitenciare 7 din regiunea Nijni Novgorod au arestat infractori care încercau să introducă ilegal droguri cu ajutorul unei feline «traficant de narcotice»”, a transmis direcţia regională a Serviciului Penitenciar rus (FSIN) pe reţeaua de socializare VKontakte (un Facebook rusesc), unde a postat fotografii cu pisica.

Delincvenţii „au pregătit un guler special pentru pisică, de care au ataşat un mic pachet” cu droguri, au remarcat angajaţii închisorii.

Ideea era ca pisica să transporte către deţinuţi drogurile inserate în pachet. Această metodă neobişnuită şi sofisticată de livrare a fost dejucată datorită acţiunilor profesioniste şi coordonate ale angajaţilor coloniei penitenciare”, a mai transmis serviciul penitenciar.

Citește și
serghei lavrov
Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Analizele au relevat că substanţa introdusă clandestin în închisoare era canabis (marijuana), iar infractorii au fost predaţi poliţiei ruse pentru iniţierea procedurilor în vederea urmăririi penale.

Două femei, rănite într-un accident rutier la Piața Rahova, după ce două mașini s-au ciocnit pe carosabilul umed

Sursa: Agerpres

Etichete: droguri, rusi, pisica,

Dată publicare: 19-08-2025 16:57

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”
Stiri externe
Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu a încercat niciodată să ocupe teritoriile ucrainene, ci a dorit doar să protejeze poporul rus.

Imunitatea lui Putin, garantată în inima Europei. Condiția pusă liderului rus ca să călătorească fără probleme
Stiri externe
Imunitatea lui Putin, garantată în inima Europei. Condiția pusă liderului rus ca să călătorească fără probleme

Elveţia îi va oferi "imunitate" preşedintelui rus Vladimir Putin, în pofida inculpării lui la Curtea Penală Internaţională (CPI), cu condiţia ca el să vină "pentru o conferinţă de pace", a declarat marţi şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis.

Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Stiri externe
Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”

O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” în prealabil şi orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale țării a declarat Serghei Lavrov.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO