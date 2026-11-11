Agenții au mers la locuinţa ei pentru a-i înmâna o amendă emisă după ce, la primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2024, s-a filmat în cabina de vot. Şoşoacă a refuzat să primească amenda şi i-a jignit şi ameninţat pe poliţişti, inclusiv într-o transmisie live pe reţele de socializare.

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, membră a Parlamentului European, pentru săvârşirea a două infracţiuni de ultraj, anunţă, miercuri, PICCJ.

”La data de 15 decembrie 2024, persoanele vătămate, poliţişti în cadrul unei secţii de poliţie din Bucureşti, s-au deplasat la domiciliul inculpatei, în vederea înmânării unei amenzi contravenţionale. Aceştia şi-au declinat calitatea şi i-au comunicat inculpatei motivul pentru care se află la faţa locului. În acest context, aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidenţiată de afirmaţiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidenţiată de afirmaţia «Eu sunt europarlamentar. Ce căutaţi la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv faţă de poliţişti”, arată sursa citată.

Astfel, Diana Şoşoacă a refuzat să primească amenda contravenţională şi i-a împiedicat pe poliţişti să afişeze amenda pe uşa locuinţei.

”În continuare, inculpata le-a urmărit pe stradă pe persoanele vătămate, le-a adresat expresii şi cuvinte jignitoare («fir-ar mama lor de scârbe»; «mama voastră de nenorociţi ordinari»; «scârbe nenorocite»), ulterior ameninţându-i, în mod direct, prin intermediul unei transmisii live realizate pe reţelele de socializare (TikTok şi Facebook). În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă... dacă, n-oi pune eu bâta pe ăştia până la urmă... de, de, m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai... M-am săturat»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toţi pereţii»; «O să angajăm nişte bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de uşă, pac, să-i zboare creierii». Ameninţările inculpatei au fost percepute direct de persoanele vătămate, ca urmare a vizionării imaginilor video postate de inculpată pe reţelele de socializare, fapt ce le-a generat o puternică stare de temere”, notează anchetatorii.

Ei precizează că poliţiştii se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în legătură cu activitatea de înmânare a unui proces-verbal de sancţionare contravenţională încheiat în 24.11.2024, dată la care, cu ocazia primului tur al alegerilor prezidenţiale, inculpata s-a filmat în cabina de vot şi a transmis imaginile public, încălcând astfel dispoziţiile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţă competentă să judece cauza în fond.